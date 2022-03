Biden: Ucrania "nunca será una victoria para Putin" y ordena embargo a petróleo y gas ruso

SHOTLIST USO EXCLUSIVO PARA CLIENTES AFP (NO RESALE) WASHINGTON, DISTRICT OF COLUMBIA, ESTADOS UNIDOS8 DE MARZO DE 2022FUENTE: DC POOL 1. Plano medio El presidente estadounidense, Joe Biden, llega para sus comentarios sobre las importaciones estadounidenses de petróleo y gas rusos en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca.2. Plano medio El presidente estadounidense, Joe Biden 3. SOUNDBITE 1 - Joe Biden, presidente de EEUU (hombre, inglés, 30 seg.): "Rusia puede seguir avanzando a un precio horrible, pero esto ya está claro: Ucrania nunca será una victoria para Putin. Putin puede ser capaz de tomar una ciudad, pero nunca podrá mantener el país. Y si no respondemos hoy al asalto de Putin a la paz y la estabilidad mundiales, el costo de la libertad y del pueblo estadounidense será aún mayor mañana. MOSCÚ, RUSIA24 DE FEBRERO DE 2022FUENTE: POOL VIA VGTRK 4. Plano medio Vladimir Putin, presidente de Rusia KIEV, UCRANIA24 DE FEBRERO DE 2022FUENTE: AFPTV 5. Plano general Maidan Nezalezhnosti (Plaza de la Independencia) mientras se escuchan sirenas antiaéreas WASHINGTON, DISTRICT OF COLUMBIA, ESTADOS UNIDOS8 DE MARZO DE 2022FUENTE: DC POOL 6. SOUNDBITE 2 - Joe Biden, presidente de EEUU (hombre, inglés, 10 seg.): "Hoy anuncio que Estados Unidos está apuntando a la principal arteria de la economía rusa. Vamos a prohibir todas las importaciones de petróleo, gas y energía rusos" "Today I am announcing the United State is targeting the main artery of Russia's economy. We're banning all imports of Russian oil and gas and energy" IRPIN, OBLAST DE KYIV, UCRANIA7 DE MARZO DE 2022FUENTE: AFPTV 7. Plano general hombre ayudando a una anciana a cruzar un tablón en un puente bombardeado8. Paneo de abajo a arriba hombre ayudando a una anciana a cruzar un tablón en un puente bombardeado9. Plano general de ucranianos huyendo a Kiev10. Plano medio de ucranianos huyendo a Kiev WASHINGTON, DISTRICT OF COLUMBIA, ESTADOS UNIDOS8 DE MARZO DE 2022FUENTE: DC POOL 11. Plano medio El presidente estadounidense, Joe Biden IRPIN, OBLAST DE KYIV, UCRANIA7 DE MARZO DE 2022FUENTE: AFPTV 12. Paneo de abajo a arriba mujer usando una tabla de madera para cruzar un puente bombardeado13. Paneo de arriba hacia abajo anciana usando un tablón de madera para cruzar el puente bombardeado14. Plano general personas cargando equipaje después de cruzar el puente bombardeado, soldados en primer plano ///-----------------------------------------------------------2 DEPECHES DE CONTEXTE: Biden ordena embargo sobre importación estadounidense de petróleo y gas rusosWashington, 8 Mar 2022 (AFP) - El presidente Joe Biden anunció este martes un embargo sobre la importación estadounidense de petróleo y gas rusos, para aumentar las sanciones impuestas a Rusia y "asestar otro duro golpe" al presidente Vladimir Putin.Esta decisión se tomó "en estrecha coordinación" con los aliados de Estados Unidos, precisó. "No contribuiremos a subvencionar la guerra de Putin". Por el momento, Europa se niega a decretar un embargo sobre estas importaciones rusas, que cubren el 40% de sus necesidades de gas natural y el 30% de petróleo. Estados Unidos es un exportador neto de energía, es decir que produce más petróleo y gas del que consume, recordó Joe Biden."Podemos tomar esta decisión, mientras que otros no pueden", explicó. "Pero trabajamos estrechamente con Europa y nuestros socios para poner en marcha una estrategia a largo plazo para reducir su dependencia de la energía rusa". "Seguimos unidos en nuestra intención de mantener una presión creciente sobre Putin y su maquinaria de guerra", agregó el jefe de Estado estadounidense. El petróleo ruso representa solo el 8% de las importaciones estadounidenses y el 4% del consumo de productos derivados del petróleo en Estados Unidos, que no importa gas ruso.Biden afirmó además que Rusia nunca podrá controlar toda Ucrania."Rusia puede seguir avanzando a un precio horrible, pero esto ya está claro: Ucrania nunca será una victoria para Putin", aseguró. E insistió: "Putin puede ser capaz de tomar una ciudad, pero nunca podrá controlar el país".tu/vgr/erl/mr ------------------------------------------------------------- Ucrania "nunca será una victoria para Putin", asegura BidenWashington, 8 Mar 2022 (AFP) - El presidente estadounidense, Joe Biden, dijo el martes que Rusia nunca podrá controlar toda Ucrania y prometió que la guerra "nunca será una victoria" para el presidente Vladimir Putin.Desde la Casa Blanca, Biden arremetió contra Putin diciendo que la guerra se está cobrando un "precio horrible" y que ya ha creado dos millones de refugiados. "Rusia puede seguir avanzando a un precio horrible, pero esto ya está claro: Ucrania nunca será una victoria para Putin", afirmó Biden. "Putin puede ser capaz de tomar una ciudad, pero nunca podrá controlar el país".A pesar de sanciones occidentales sin precedentes, Putin ha seguido adelante con su avance militar y tardó 13 días en aceptar establecer "corredores humanitarios" desde cuatro ciudades ucranianas. Kiev ha calificado los corredores de trampa porque muchas de las rutas de salida conducen a Rusia o a su aliado, Bielorrusia. Ambas partes se acusan mutuamente de violaciones del alto el fuego.El número de refugiados que cruzan las fronteras de Ucrania para escapar de las ciudades devastadas por los bombardeos y los ataques aéreos superó los dos millones, en la peor crisis de este tipo en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, según la ONU.Frente a la crisis humanitaria, Biden prometió que apoyaría a sus aliados: "Estados Unidos compartirá la responsabilidad de cuidar a los refugiados para que el coste no recaiga por completo en los países europeos fronterizos con Ucrania". "La guerra de Putin ha causado un enorme sufrimiento y una pérdida innecesaria de vidas, de mujeres, niños, todos", dijo Biden, quien acusó a Putin de atacar a civiles indiscriminadamente, en colegios, hospitales y apartamentos. "Pero Putin parece determinado a continuar su camino asesino al precio que sea". Varios funcionarios estadounidenses han asegurado que el objetivo de Washington es que la guerra se ciña a Ucrania para impedir que degenere y entrar en confrontación directa y potencialmente nuclear con Putin. Según funcionarios de inteligencia de Estados Unidos Rusia se prepara para que la guerra sea larga, por lo que Washington prevé ayudar militarmente a la resistencia de Ucrania para que pueda contraatacar. "Seguiremos ayudando al valiente pueblo ucraniano en su lucha por su país", dijo Biden, y prometió "apoyarlo contra la tiranía, la opresión y los actos violentos de subyugación". "Cuando se escriba la historia de esta guerra, la guerra de Putin contra Ucrania habrá dejado a Rusia más débil y al resto del mundo más fuerte", prometió.bur/bgs/st/erl/ll/ag