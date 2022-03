Biden podría prohibir hoy importaciones de crudo ruso a EE.UU.

(Bloomberg) -- La Administración Biden está lista para imponer el martes una prohibición a las importaciones estadounidenses de energía rusa sin la participación de sus aliados europeos, según personas familiarizadas con el asunto.

La prohibición incluirá el petróleo, el gas natural licuado y el carbón de Rusia, según dos personas que hablaron bajo condición de anonimato. La decisión se tomó en consulta con los aliados europeos, que dependen más que Estados Unidos de la energía rusa, dijo otra de ellas.

Las personas hablaron bajo condición de anonimato antes del anuncio debido a su delicada naturaleza. Portavoces del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca declinaron hacer comentarios de inmediato.

El gas y el petróleo de Rusia hasta ahora se habían librado, en su mayoría, de las sanciones introducidas por EE.UU. y los países europeos, debido a la preocupación por el impacto económico, particularmente en Europa, que tiene una mayor dependencia del petróleo ruso y, en particular, del gas natural. Canadá también anunció una prohibición al petróleo ruso.

El crudo de Rusia representó alrededor del 3% de todos los envíos de petróleo que llegaron a EE.UU. el año pasado, según muestran datos de la Administración de Información de Energía de EE.UU. En general, las importaciones de crudo ruso y productos derivados del petróleo dieron cuenta de alrededor del 8% del total de EE.UU. Las importaciones estadounidenses de crudo ruso en 2022 han disminuido al ritmo anual más lento desde 2017, según la firma de inteligencia Kpler.

