Amazon lanza app de audio; combina música y conversación en vivo

(Bloomberg) -- Amazon.com Inc. lanzó una aplicación de audio en vivo diseñada para reinventar la radio al permitir que las personas se conviertan en DJ, reproduzcan canciones y conversen con los oyentes.

Amp, como se llama la aplicación, estará disponible a partir del martes en la tienda de aplicaciones de Apple Inc. Los usuarios podrán acceder a un catálogo musical que incluye “decenas de millones” de canciones de Universal Music Group, Sony Music Entertainment, Warner Music Group y sellos discográficos independientes, dijo Amazon en un comunicado.

La aplicación, que aún se encuentra en su fase beta, será solo por invitación al principio y requerirá un código de acceso, que Amazon entregará a través de una lista de espera, en sus canales sociales y en un boletín informativo. Los creadores iniciales de alto perfil incluyen a Nicki Minaj, Pusha T, Big Boi, Travis Barker y Nikita Dragun, una influencer de YouTube.

Por ahora, la única forma de transmitir será a través de la aplicación. Los programas no estarán en los dispositivos habilitados para Twitch o Alexa de Amazon al principio. Una versión Android tampoco está disponible todavía.

“Una de las mejores cosas de la radio es que está disponible en todas partes”, dijo John Ciancutti, un vicepresidente de Amazon que desarrolla el producto. “Estamos trabajando arduamente para que Amp sea mejor y tenga más disponibilidad”.

Un equipo activo las 24 horas responderá a los informes de los usuarios sobre mal comportamiento o conversaciones problemáticas. El software también monitoreará las conversaciones y las etiquetará si detecta algo que requiera un análisis más cercano. Un algoritmo promocionará el contenido a los usuarios en función de sus intereses autoasignados, los “me gusta” que recibe un programa y si un usuario ya sigue a un creador.

El enfoque actual no está en cómo Amazon puede ganar dinero con la aplicación, dijo Ciancutti. Inicialmente, no habrá un mecanismo para que los anfitriones ganen dinero con los programas. Dijo que el amplio catálogo de música es la forma principal en que anima a los creadores a unirse. Sin embargo, el trabajo de Amazon con Twitch podría ser un ejemplo de cómo los creadores finalmente interactúan con Amp. La compañía inserta anuncios en los programas allí y la audiencia puede donar dinero en efectivo. Amazon toma una parte de ambos.

La aplicación se presenta relativamente tarde. Clubhouse, Twitter, Facebook y Spotify ya llegan a los usuarios, aunque ninguno tiene la música como foco principal.

Competir por la atención y convencer a las personas para que descarguen una nueva aplicación puede llegar a ser difícil.

“Nuestra estrella polar es la radio”, dijo Ciancutti, “y nos llevan una ventaja inicial de 120 años”.

Nota Original:

Amazon Launches Audio App Combining Music and Live Conversation

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.