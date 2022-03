Alcalde polaco critica a Salvini ante los refugiados por camiseta con Putin

Cracovia (Polonia), 8 mar El alcalde de Przemysl, uno de los principales puntos de entrada de refugiados a Polonia desde Ucrania, protestó este martes contra la presencia de Matteo Salvini en un centro de refugiados al exhibir con una camiseta con la imagen de Vladímir Putin, similar a la que el italiano lució en sus redes sociales. "No tengo respeto hacia el señor Salvini, su presencia aquí es una insolencia, por eso yo también fui insolente con él", dijo el alcalde, Wojciech Bakun, tras intentar entregar al político ultraconservador una camiseta en la que se podía leer en ruso "Ejército de Rusia" junto a un retrato del presidente de ese país, Vladímir Putin. La prenda era idéntica a la que Salvini llevaba puesta en una fotografía que publicó en sus redes sociales en 2015, durante una visita a Moscú y que se hizo viral. Tras una breve conferencia de prensa que duró menos de dos minutos, el alcalde agradeció "profundamente" la ayuda de "ciudadanos y empresas italianos", y a continuación se dirigió a Salvini exhibiendo la camiseta. "Al mismo tiempo, tengo una petición personal para el señor Salvini. Tengo un regalo para él, me gustaría que fuera a la frontera o a uno de los centros de refugiados con esta camiseta", dijo el alcalde de Przemysl. Según los medios presentes, en ese momento Matteo Salvini se alejó de los micrófonos y varios periodistas italianos prorrumpieron en insultos contra él. Salvini es miembro de la misión humanitaria del Parlamento italiano y llegó el lunes a Varsovia bajo una misión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, a la que se unió una delegación parlamentaria ucraniana. Según declaraciones recogidas por los medios polacos, Salvini, conocido por sus opiniones contra la inmigración y su postura contra la acogida en Europa de refugiados de África y Asia, afirmó que "los ucranianos son cultural y moralmente cercanos a nosotros". Por su parte, la televisión estatal polaca citó este martes unas palabras de Paolo Grimoldi, diputado del Parlamento italiano perteneciente a la formación que lidera Salvini, en las que expresaba su agradecimiento "a Polonia por acoger a refugiados de verdad que huyen de una guerra de verdad, no como, por ejemplo, los de Bangladesh". Desde que comenzó la guerra de Ucrania el pasado 24 de febrero, han llegado a Polonia más de 1,2 millones de refugiados, de los cuales más de 300.000, según medios locales, lo han hecho a través de Przemysl. EFE mag/jam/si