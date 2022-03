111-103: Otro día sobresaliente de Mavericks y Luka Doncic, 35 puntos y 16 rebotes frente a los Jazz

Redacción deportes, 8 mar Los Mavericks se impusieron 111-103 a los Jazz, con lo que amenazan la cuarta plaza de los de Utah en la Conferencia Oeste, con otra actuación sobresaliente de Luka Doncic que le dejó a las puertas de un triple doble. Doncic anotó 35 puntos, 16 rebotes y 7 asistencias, además de robar 3 balones y colocar 1 tapón, y en dos ocasiones tuvo algo más que palabras con la estrella de los Jazz, el pívot francés Rudy Gobert, con quien ya ha protagonizado varios incidentes. Tras el partido, Doncic intentó quitar dramatismo a sus roces con el galo y dijo a los medios de comunicación con una sonrisa que el partido había sido "otro día en la oficina". El base esloveno fue el máximo anotador de su equipo, en el que también destacaron Spencer Dinwiddie, con 23 puntos, y Dorian Finney-Smith, con 21. En los Jazz, el máximo anotador fue Bojan Bogdanovic, con 21 puntos, mientras que Jordan Clarkson, desde el banquillo, anotó 19. Por su parte Gobert acabó el encuentro con un doble doble de 12 puntos y 13 rebotes, además de 3 tapones. El partido fue muy físico, con continuos roces y topetazos. No en vano, Mavericks y Jazz se están disputando la cuarta plaza de la Conferencia Oeste. Los de Utah llegaron al partido en cuarto puesto, con 40 victorias y 23 derrotas mientras que los de Dallas sumaban 39 y 25, respectivamente. Además los locales venían con la carrerilla de cuatro victorias consecutivas y tras ganar siete de los últimos ocho partidos con un Doncic imparable que está contando con Dinwiddie como escudero desde que llegó el mes pasado tras el traspaso de Kristaps Porzingis. MEJORA DE LOS MAVERICKS Esos números han convertido a Los Mavericks en uno de los equipos con mejor rendimiento de la liga, con 10 victorias y 3 derrotas, desde el inicio de febrero. En frente, los Jazz se plantaron en el American Airlines Center de Dallas con un Bogdanovic que el domingo consiguió 11 triples, el récord de un jugador de los Jazz, y que terminó ante los Oklahoma City Thunder con 35 puntos. Doncic, que no jugó el sábado ante los Sacramento Kings por problemas en su pie izquierdo, salió motivado. El esloveno se encargaba de mover y distribuir el juego en ataque con generosidad y en los tres primeros minutos del partido proporcionó a Dwight Powell dos asistencias para que el hombre alto de los Mavs machacase el aro. En los Jazz, los puntos Donovan Mitchell y Bogdanovic eran los que mantenían a los de Utah cerca en el marcador durante los cinco primeros minutos. Pero dos triples consecutivos, uno de Finney-Smith y otro de Doncic unidos a dos errores de Mitchell y una técnica a Gobert, permitieron a los Mavs alejarse 17-9. El esfuerzo de Bogdanovic permitió a los Jazz acortar distancias pero la entrada del explosivo Josh Green en sustitución de un apagado Reggie Bullock, permitió a los Mavericks volver a poner tierra por medio. Cuando acabó el primer cuarto, el marcador señalaba un 30-24 para los de Dallas con 16 puntos para Doncic y 10 para Bogdanovic. En el segundo cuarto, con Doncic en el banquillo, Dinwiddie se encargó de asumir la responsabilidad anotadora junto con Finney-Smith mientras que Green desequilibraba a la defensa de los Jazz con su explosiva rapidez. Quin Snyder, el entrenador de los Jazz, intentaba encontrar la solución primero con un tiempo muerto y la sustitución de cuatro jugadores cuando el marcador señalaba un 43-30 para los Mavericks. Cuatro minutos después Snyder se vio obligado a pedir otro tiempo muerto para recomponer sus piezas cuando la distancia aumentó a 15 puntos, 53-38. ROCES ENTRE DONCIC Y GOBERT Cuando llegó el descanso, los locales ganaban de 11 puntos, 60-49. Fue justo tras la bocina del fin de la primera mitad, cuando se produjo el primer roce entre Doncic y Gobert, cuando el pívot francés le tiró la pelota al esloveno. Doncic, que se encaminaba ya hacia el vestuario, le devolvió el balón y tuvo que ser sujetado por jugadores y equipo técnico para que el incidente no fuera a mayores. Pero se ganó una técnica. El tercer cuarto se inició con un parcial de 0-7 para los visitantes que dejaba el marcador en 63-57 tres minutos después del reinicio. Pero la reacción de los de Utah fue cortada por lo sano por cuatro triples consecutivos en los que Bullock, Doncic y Dinwiddie se emparejaron con los hombres altos de los Jazz para anotar desde larga distancia. Con Doncic de nuevo a pleno rendimiento en ataque y defensa, el tercer cuarto terminó con los Mavs 17 puntos arriba, 85-68. En el último cuarto, los Jazz apretaron para recortar la distancia. Bogdanovic, que el anterior partido había anotado 11 triples, intentó romper la defensa de los de Dallas con varios triples, pero sin éxito. Gobert y Clarkson también lo intentaron desde la pintura. Y aunque los visitantes recortaron la distancia, que había llegado a 20 puntos en los momentos finales del tercer cuarto, el esfuerzo fue insuficiente y los Mavericks se llevaron el partido 111-103.