Zelenski pide un boicot a las exportaciones rusas

Leópolis (Ucrania), 7 mar El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, pidió hoy a la comunidad internacional un "boicot a las exportaciones rusas" y en especial a la compra de petróleo y derivados del crudo. En un nuevo videomensaje el mandatario recalcó que es necesario un nuevo paquete de sanciones de Occidente para frenar la guerra que Rusia lanzó hace doce días contra Ucrania. Es necesario "un boicot a las exportaciones rusas, la negativa a comprar petróleo ruso y productos petroleros", indicó. "Lo puedes llamar embargo o un acto moral cuando te niegas a dar dinero a terroristas", indicó Zelenski. Ucrania lleva pidiendo desde hace tiempo a Occidente que no compre más petróleo a Rusia, de cuyos ingresos financia en buena parte su presupuesto, a fin de no permitir que recurra a ese dinero para financiar la invasión de Ucrania. Sin embargo, EEUU, la Unión Europea (UE) y el Reino Unido aún no han tomado una decisión al respecto.