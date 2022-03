Trigo cierra en récord; guerra detiene flujo cereales en Ucrania

(Bloomberg) -- El trigo de Chicago cerró en el precio más alto de su historia debido a que la escalada de la guerra de Rusia en Ucrania está cortando el suministro de uno de los principales proveedores de este cereal en el mundo.

Los futuros de referencia subieron en el nivel máximo de la bolsa, 85 centavos, o 7%, para cerrar en US$12,94 por bushel. Eso se suma a un gran alza de 41% la semana pasada, el mayor aumento en datos que abarcan seis décadas, y coloca los precios en su nivel más alto desde 2008. El contrato de París para el trigo superó un máximo histórico después de avanzar hasta 11%.

El trigo es un alimento básico importante y el aumento de los precios elevará la presión sobre los presupuestos gubernamentales y aumentará el hambre mundial. Los precios han alcanzado niveles que no se veían hace cerca de 14 años en medio de la crisis mundial de los precios de los alimentos, superando los máximos que ayudaron a contribuir a la Primavera Árabe hace una década. Mientras tanto, los agricultores estadounidenses están preocupados por la sequía y China enfrenta condiciones de cultivo históricamente desfavorables.

Juntos, Ucrania y Rusia representan más de una cuarta parte del comercio mundial de trigo, utilizado en productos que van desde el pan y los fideos hasta el pienso para ganado. El conflicto ha provocado el cierre de los principales puertos de Ucrania y ha cortado conexiones logísticas y de transporte. El comercio con Rusia también se ha visto sofocado por la complejidad de sortear las sanciones y los costos de seguros y fletes.

Los operadores estarán atentos a los informes de cosechas de Estados Unidos y Brasil que se publicarán esta semana, a la espera de cualquier comentario sobre el impacto del ataque de Rusia a Ucrania en las cosechas.

