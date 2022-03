Transportistas en Guatemala se manifiestan contra el alza de los combustibles

Ciudad de Guatemala, 7 mar Decenas de conductores del transporte pesado en Guatemala realizaron este lunes una manifestación en una carretera en el sur del país en protesta por el alza de los precios de los combustibles, generada, según el Gobierno local, por la invasión de Rusia a Ucrania. La manifestación, según el presidente de la Gremial de Pilotos de Transporte Pesado de Guatemala, Rony Mendoza, y que también fue confirmada por la Policía Municipal, se instaló en el kilómetro 21,5 de la ruta al océano Pacífico, la cual afecta el ingreso de los vehículos hacia la capital guatemalteca. La protesta, sin embargo, no es apoyada por los empresarios del transporte, porque ellos le pueden subir el costo de sus fletes para no tener pérdidas económicas, de acuerdo con declaraciones de Mendoza a periodistas. El precio de los derivados del petróleo se han elevado en los últimos días en Guatemala, país que importa todos los combustibles que consume, como una reacción a la guerra entre Rusia y Ucrania de acuerdo al Gobierno que preside Alejandro Giammattei. La Dirección General del Transporte inició este lunes con operativos a nivel nacional para evitar que se incrementen las tarifas del transporte de pasajeros porque "no ha sido autorizada", aseguró la institución. Por su parte, varios chóferes de taxis han advertido que tendrán que subir sus tarifas por el alza en los precios de las gasolinas y el diésel en el mercado guatemalteco. Mendoza ha expresado a través de las redes sociales que la Gremial demanda al Gobierno de Giammattei que remueva temporalmente el impuesto al petróleo como una medida para paliar la crisis y evitar que el precio de los combustibles se siga incrementando. Durante un mensaje por radio y televisión el domingo, el mandatario guatemalteco dijo que su país no es ajeno a la crisis mundial que está provocado la invasión "injustificada" de Rusia a Ucrania y que el alza obedece a la reacción de los mercados a la guerra. El precio del galón de gasolina ya supera los 5 dólares en Guatemala, una de las cifras más altas de los últimos años, mientras que de igual forma el galón de diésel ronda los 4,66 dólares. EFE oro/jcm/eat