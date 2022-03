Topolansky: "Prefería dar paso al costado" a no cumplir compromiso en Senado

Montevideo, 7 mar La exvicepresidenta de Uruguay, Lucía Topolansky, explica que las dificultades para "cumplir en su totalidad" el compromiso adquirido con la ciudadanía en las urnas la llevaron a "dar un paso al costado" y presentar su renuncia al Senado el pasado 2 de marzo. "Desde septiembre del año pasado empecé a sentir que no le estaba cumpliendo al compromiso que yo me había puesto", explica sobre su decisión la también exguerrillera en una entrevista concedida a la Agencia EFE en la chacra (finca rural) en la que vive con su esposo, el exmandatario José Mujica (2010-2015). Según argumenta, en sus primeros 20 años como legisladora -desde que en 2000 fue elegida Representante Nacional (diputada)-, tuvo "un despacho de puertas abiertas", lo que cambió con la pandemia de la covid-19, que obligó a tomar determinados cuidados para las reuniones y al teletrabajo. "A veces, uno mirándole el rostro a una persona lee más que en las palabras que le dice", explica para argumentar sus problemas en la "nueva normalidad" y que le llevan a afirmar: "Para tener un compromiso y no poder cumplirlo en su totalidad, prefería dar un paso al costado". Integrante de la guerrilla del Movimiento de Liberación Nacional (MLN)-Tupamaros desde 1967, Topolansky fue encarcelada en 1970 y, tras una fuga, de nuevo apresada en 1972. Así permaneció hasta la amnistía otorgada al término de la dictadura cívico-militar (1973-1985). En 1989, cofundó el Movimiento de Participación Popular (MPP), que se integró en el Frente Amplio, coalición de izquierdas fundado en 1971 y que gobernaría Uruguay entre 2005 y 2020. Diputada primero y senadora después, en 2010 fue la primera mujer en la Presidencia de Uruguay -de manera interina por sendos viajes del entonces mandatario, José Mujica, y su vicepresidente, Danilo Astori- y también fue pionera en la Vicepresidencia -entre 2017 y 2020, por renuncia del electo Raúl Sendic en el segundo mandato de Tabaré Vázquez (2005-2010 y 2015-2020)-. Topolansky seguirá militando "en la base de la sociedad", que, dice, es la "más linda" y, en estos momentos, participa de la campaña por el "Sí" a la derogación de 135 de los 476 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), proyecto estrella del Ejecutivo liderado por el centroderechista Luis Lacalle Pou. Esta derogación parcial de la ley aprobada en julio de 2020 se votará en referéndum el 27 de marzo. Sobre la actual legislatura, la exvicepresidenta comenta que "la política se ha centrado mucho en la Presidencia" y que "el diálogo con el Poder Legislativo no fue fluido en estos dos años". "Me podría decir alguien: 'quédate y pelea'. Bueno, yo voy a cumplir 78 años y también tengo ciertos derechos. Estoy más cerca de la puerta de salida que de entrada, lo voy a dedicar al contacto directo con la gente", explica antes de concluir que seguirá militando "hasta el día en que ponga una pata en el cajón". EFE cmm/rmp/cfa (foto) (video)