Simeone, con dos serias dudas, cuatro bajas y cinco apercibidos para el Cádiz

(Actualiza con nueva información de Vrsaljko y Correa, tras ser sometidos a pruebas médicas esta mañana) Majadahonda (Madrid), 7 mar El Atlético de Madrid retomó este lunes los entrenamientos, 12 horas después de su victoria contra el Betis, a cuatro días del siguiente partido contra el Cádiz en el Wanda Metropolitano, con Diego Simeone con las serias dudas de Ángel Correa y Sime Vrsaljko; con las bajas de Matheus Cunha, Daniel Wass, Mario Hermoso y Geoffrey Kondogbia y con cinco jugadores apercibidos de sanción por ciclo de amarillas, a la espera de si recupera a Stefan Savic y Koke Resurreción para ese encuentro. Savic ya se entrenó este lunes con el grupo. Ultima su recuperación el central montenegrino, que se perdió el choque de este domingo por cumplir un encuentro de suspensión (además había sufrido una dolencia muscular sin rotura en el duelo de hace una semana ante el Celta en el Wanda Metropolitano) y que, previsiblemente, a juzgar por su rápida reincorporación a la dinámica del equipo, estará listo ya este viernes ante el Cádiz. Ahí también apunta Koke Resurrección, con una lesión muscular desde hace dos semanas en la victoria por 0-3 contra Osasuna en El Sadar. Fue su último encuentro. Después se ha caído sucesivamente de las convocatorias ante el Manchester United, el Celta y el Betis por ese motivo, que lo mantiene también en duda para el partido del viernes, una vez que aún no ha completado su reintegración al grupo al completo, sólo al principio de dos sesiones (el jueves y el viernes). Tanto el sábado como este lunes siguió al margen de sus compañeros. Su evolución, ya en la parte final, determinará si ya está en condiciones para el partido contra el Cádiz o, a más tardar, para el compromiso siguiente en ocho días contra el Manchester United en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones en Old Trafford. De momento, al equipo -y a él- le quedan dos entrenamientos para ese duelo. Este martes, la plantilla tendrá jornada de descanso para volver al trabajo el próximo miércoles. LA "CONTUSIÓN SEVERA" DE CORREA Y LA LESIÓN POSTRAUMÁTICA DE VRSALJKO Las otras dos dudas ante el Cádiz, en su caso más serias, proceden del partido dominical ante el Betis: Sime Vrsaljko y Ángel Correa, sustituidos por sendos traumatismos en el primer tiempo del choque, uno en el minuto 20 y otro en el 26, respectivamente. El internacional croata estaba "bastante dolorido" por el percance en el minuto 18 del duelo, cuando sufrió un golpe de un adversario. Es seria duda contra el Cádiz, una vez que las pruebas médicas a las que fue sometido esta mañana detectaron que sufre "una lesión muscular postraumática en el muslo derecho, que se produjo al caer descoordinado, obligándole a realizar una extensión excesiva y contusión en el glúteo al golpearse con el suelo". Su presencia contra el Cádiz parece complicada, al igual que la de Correa, que sufre "una contusión severa en el pie, a consecuencia del traumatismo directo recibido en la primera parte del partido". Tiene el tobillo "inflamado", tal y como desveló Diego Simeone, su entrenador, al término del partido en 'Movistar'. Ambos futbolistas comenzarán "trabajo de readaptación y sesiones diarias de fisioterapia y la evolución de su lesión marcará su incorporación al grupo", según informó el parte médico del Atlético de Madrid en los dos casos. "Estamos preocupados, porque recibimos muchas faltas que no se pitan y están acabando en lesión. Hace poco fue Griezmann, tenemos a Cunha, a Wass... Y ahora tenemos a Correa. No se han visto las faltas, pero los jugadores están lesionados y veremos el tiempo que Correa tiene que estar fuera", enfocó el domingo, por su parte, Tomás Reñones, 'team manager' del primer equipo del Atlético, en 'Movistar' sobre el delantero argentino. "Aunque todavía estoy un poco dolorido, ya me siento mejor. A prepararnos para el próximo partido", publicó el domingo en su cuenta de 'Instagram' el propio Correa, que no se entrenó esta mañana en la vuelta al trabajo del Atlético tras el triunfo sobre el Betis, el tercero seguido en LaLiga Santander por primera vez en este curso y que supuso el regreso a las posiciones de la Liga de Campeones; el objetivo número uno que se marca el club. LAS BAJAS DE KONDOGBIA, HERMOSO, CUNHA Y WASS Son las cuatro dudas de Simeone, que tiene otras cuatro bajas seguras para el partido contra el Cádiz: los defensas Mario Hermoso y Daniel Wass; el centrocampista Geoffrey Kondogbia y el delantero Matheus Cunha. Ninguno estará disponible para el encuentro, dentro del proceso de recuperación que sigue cada uno por sus respectivas lesiones. Kondogbia se lesionó hace ocho días contra el Celta. Sufrió una dolencia en el muslo, de la que el club rojiblanco no especificó ni grado ni tipo ni zona del daño muscular, que lo mantendrá fuera ante el Cádiz, al igual que le ocurrirá a Mario Hermoso, cuya lesión en el aductor es más reciente, del entrenamiento del pasado martes. Tampoco podrá jugar este viernes frente al Cádiz. Y habrá que ver si alguno de los dos está listo frente al United. Para el partido en Old Trafford es seria duda Daniel Wass, por el esguince del ligamento lateral interno de la rodilla derecha que sufrió contra el Barcelona, el pasado 6 de febrero. Su periodo de baja estaba entre 4 y 6 semanas. Ya ha superado las cuatro. Matheus Cunha, por su parte, no estará disponible ni contra el Cádiz ni contra el United, por la misma lesión que su compañero, pero la suya en grado 3 y padecida el pasado 16 de febrero contra el Levante. El atacante brasileño aún estará al menos cinco semanas más fuera de la competición. LOS APERCIBIDOS CARRASCO, KOKE, HERRERA, FELIPE Y HERMOSO A la vez, las tarjetas amarillas amenazan al Atlético, con cinco jugadores apercibidos de sanción por ciclo de cinco amonestaciones en LaLiga Santander: Yannick Carrasco, Felipe Monteiro, Koke Resurrección y Héctor Herrera, además de Mario Hermoso, aunque este último no jugará contra el Cádiz por lesión. Si son amonestados no disputarán el siguiente duelo ante el Rayo en el estadio de Vallecas. El extremo internacional belga, al mismo tiempo, está sancionado en la Liga de Campeones. Ya cumplió, en el encuentro de ida de los octavos de final contra el Manchester United, el primero de los tres partidos de suspensión con los que fue castigado por su expulsión frente al Oporto en Do Dragao. Tampoco jugará en Old Trafford ni, en el caso de avanzar de ronda, en el duelo de ida de los cuartos de final, que también está en peligro para Joao Félix, Kondogbia, Marcos Llorente, Reinildo Mandava y Luis Suárez, los cinco al borde del partido de sanción porque acumulan dos tarjetas amarillas en la competición europea. EFE id/og/jap