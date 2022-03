Sigma busca duplicar producción brasileña ante escasez de litio

(Bloomberg) -- Al tiempo que los fabricantes de baterías piden a gritos nuevos suministros de litio, una empresa enfocada en ese elemento en Brasil elevó su proyección de producción inicial.

A partir del cuarto trimestre, Sigma Lithium Corp. espera producir 240.000 toneladas métricas de concentrado de litio al año en su instalación de Grota do Cirilo después de que esta operara de forma piloto desde 2018. Eso representa un 9% más de su plan de producción original para el proyecto de 1.200 millones de reales, que equivaldría a unos US$246 millones al tipo de cambio de hoy.

Adicionalmente, la compañía que cotiza en Nueva York espera concluir un estudio de factibilidad dentro de dos meses para una segunda etapa estimada en US$80 millones que impulsaría la capacidad a 460.000 toneladas para fines de 2023, dijo en una entrevista la codirectora ejecutiva, Ana Cabral Gardner.

Sigma se unirá a las filas de los productores comerciales de litio justo cuando los precios del metal alcanzan nuevos récords, a medida que las minas luchan por mantenerse al día con el crecimiento de la demanda de vehículos eléctricos. Una de las limitaciones para una respuesta más rápida del lado del suministro es la naturaleza complicada de extraer litio y las crecientes expectativas ambientales y sociales de parte de inversionistas y clientes.

“Por mucho que los productores estén acelerando para aliviar la presión de la demanda, no pueden hacerlo demasiado rápido con procesos de certificación tan elaborados”, dijo Cabral-Gardner. “No puedes tener nueve mujeres teniendo un bebé en un mes”.

Con el mercado del litio tan ajustado y el metal representando una pequeña parte de los costos de las baterías, hay mucho espacio para nuevos productores de alta calidad y alto costo, añadió. “En un escenario de escasez, los precios no ceden”.

Sigma, que fui incluida en la lista de las 50 principales acciones de Bank of America expuestas a los problemas de escasez, firmó acuerdos de suministro con el fabricante de baterías LG Energy Solution y la empresa comercial japonesa Mitsui & Co. El primer envío se espera para finales de año.

Al tiempo que los compradores buscan dar liquidez a los contratos de litio, Sigma planea adoptar precios basados en índices en la Bolsa de Metales de Londres.

