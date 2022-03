(Bloomberg) -- Las acciones estadounidenses cayeron en medio de temores de que el aumento de los costos de la energía frenaría el crecimiento económico mundial. El dólar extendió ganancias, mientras que la curva del Tesoro se aplanó bruscamente.

El S&P perdió 3%, registrando su peor desempeño desde octubre de 2020, mientras que el Nasdaq 100 bajó 3,7%.

Estos son algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 cayó 3% a las 4 p.m., hora Nueva York

El Nasdaq 100 bajó 3,7%

El Dow Jones Industrial Average cedió 2,4%

El índice MSCI World cayó 2,8%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot subió 0,8%

El euro cayó 0,5% a US$1,0871

La libra esterlina cedió 0,9% a US$1,3110

El yen japonés cayó 0,4% a 115,26 por dólar

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó cinco puntos básicos al 1,78%

El rendimiento de los bonos a 10 años de Alemania avanzó cinco puntos básicos al -0,01%

El rendimiento de los bonos británicos a 10 años avanzó 10 puntos básicos al 1,30%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate avanzó 3,7% a US$119,99 el barril

Los futuros del oro subieron 1,7% a US$2.000,30 la onza

