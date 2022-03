Rusia busca ayuda de combatientes sirios para luchar en Ucrania, según EEUU

Washington, 7 mar El Pentágono apuntó este lunes que Rusia están buscando la ayuda de combatientes sirios para "aumentar sus fuerzas en Ucrania". De esta forma, el portavoz del Departamento de Defensa de EE.UU., John Kirby, reaccionaba a las informaciones sobre los presuntos esfuerzos de Moscú para reclutar a combatientes sirios para luchar en Ucrania. Kirby destacó que, pese a que EE.UU. no dispone de muchos más detalles al respecto, no se encuentra en posición de "refutar" esas informaciones. El diario The Wall Street Journal publicaba este fin de semana que Rusia estaba alistando a combatientes sirios especializados en la lucha urbana para combatir en Ucrania, conforme la invasión se acerca a una fase donde va a haber batallas en las ciudades. El rotativo, que citó a dos funcionarios estadounidenses, indicó que Moscú ha estado reclutando a milicianos sirios, algunos de los cuales se encontrarían ya en suelo ruso preparándose para intervenir en Ucrania. Rusia inició una intervención militar en Siria en 2015 para ayudar al Gobierno de Bachar al Asad, que cambió el equilibrio entre las partes a favor de las fuerzas gubernamentales sirias. EFE ssa/pamp