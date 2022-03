Presidenta de Georgia pide no ceder a "guerra psicológica" del Gobierno ruso

Ginebra, 7 mar La presidenta de Georgia, Salome Zurabishvili, dijo hoy que el mundo no debe ceder a la "guerra psicológica" que ha lanzado el Gobierno ruso y que se manifiesta en sus declaraciones sobre armamento nuclear, aunque reconoció que hay razones para que "todos estemos preocupados por lo que Rusia podría hacer", en particular los países vecinos. "La mención de las armas nucleares forma parte de la guerra psicológica, no cedamos a esto y creo que el modelo lo tenemos en la resistencia de los ucranianos y sus dirigentes, que no muestran pánico y siguen en sus puestos", declaró la jefa de Estado en una entrevista con la televisión pública suiza desde Tiflis. Georgia y Rusia mantuvieron una guerra en 2008, tras la cual Rusia reconoció a las regiones georgianas de Osetia del Sur y Abjasia (alrededor del 20 % de su territorio) como independientes. "Todo el mundo está preocupado y todo el mundo tiene razón de estar preocupado de lo que pueda hacer Rusia y que puede involucrar a toda región colindante con Rusia a partir del momento en que intenta esta especie de guerra total, pero eso no quiere decir que haya que perder la calma ni la dirección", sostuvo Zurabishvili. La presidenta dijo que Georgia no se siente ahora más amenazada que antes de la guerra emprendida por Rusia en Ucrania, "ya que tenemos dos regiones ocupadas y donde hay bases militares rusas" Opinó que los ucranianos están "deteniendo" a Rusia, que "no ha logrado su objetivo de guerra inmediato, que era obtener la rendición de Ucrania en dos o tres días". La Unión Europea acordó hoy iniciar el proceso para que Ucrania, Moldavia y Georgia puedan convertirse en el futuro en miembros del club comunitario, tras la petición que estos tres países hicieron a Bruselas la semana pasada. Al respecto, la presidenta georgiana sostuvo que la guerra en Ucrania ha hecho tomar conciencia "a muchos países europeos y a las instancias que dirigen la UE de que se necesita responder de forma diferente a la espera de los países que están en la frontera de Europa", cuyas candidaturas de adhesión chocan con "procedimientos burocráticos". Asimismo criticó la falta de firmeza que mostró Occidente durante años frente a Rusia. "A pesar de las agresiones, de la invasión de Crimea o de Georgia, Occidente siempre respondió intentando ver cómo calmar a Rusia, cómo no provocarla. Eso solo la ha envalentonado para seguir adelante y ahora vemos que Rusia solo ve una cosa: la correlación de fuerzas". La presidenta de Georgia dijo que el pueblo y el Gobierno de Ucrania están dando "un ejemplo de valor y tenacidad raros en el mundo de hoy" y que el presidente Volodómyr Zelenski "merece nuestra admiración porque desde su búnker defiende su país, la soberanía y también nuestra libertad". EFE is/mmg