Porzingis debuta con victoria y 25 puntos en los Washington Wizards

Los Ángeles (EE.UU.), 6 mar Kristaps Porzingis debutó este domingo con los Washington Wizards y lo hizo con victoria y 25 puntos en solo 21 minutos ante los Indiana Pacers (133-123). El pívot letón salió de titular, anotó 7 de 12 en tiros (3 de 4 en triples) y aportó además 5 rebotes y 2 tapones. Porzingis llegó a Washington en el último día de traspasos de la NBA (10 de febrero) procedente de los Dallas Mavericks, con quienes había jugado desde 2019. Sin embargo, el pívot no había podido debutar todavía con los Wizards debido a unas molestias en la rodilla derecha. Esta temporada está promediando 19,4 puntos, 7,6 rebotes y 2 asistencias por encuentro. En el duelo ante los Pacers, Porzingis fue clave para que los Wizards remontaran un partido que perdían por 11 puntos en el segundo cuarto. Kyle Kuzma (23 puntos, 5 rebotes y 8 asistencias) y Kentavious Caldwell-Pope (19 puntos y 5 asistencias) también destacaron en los de Washington. La peor noticia para los locales la protagonizó el brasileño Raul Neto, que tuvo que abandonar la pista en el segundo cuarto tras torcerse el tobillo izquierdo en una penetración. No obstante, el entrenador de los Wizards, Wes Unseld Jr., se mostró optimista tras el encuentro y aseguró que Neto no parece tener una lesión grave. Por parte de los Pacers, Malcolm Brogdon fue el mejor con 27 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias.