Pompeo cobró 150.000 dólares por su visita a Taiwán, según medio local

Pekín, 7 mar El exsecretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, habría recibido 150.000 dólares por su reciente visita a Taiwán, según el medio taiwanés de prensa CNews. Pompeo permaneció en la isla del 2 al 5 de marzo, se reunió con la presidenta de la isla, Tsai Ing-wen y declaró que los Estados Unidos deberían "dar los pasos necesarios" para "reconocer a Taiwán como un país libre y soberano". Según el medio, la Oficina Representativa Cultural y Económica de Taipéi en Estados Unidos firmó un contrato con la empresa estadounidense de relaciones públicas Premiere Speakers Bureau en que se pormenorizaban los detalles de la visita de Pompeo, cuyos honorarios estaban fijados en 150.000 dólares. La portavoz y ministra asistente de Exteriores de China, Hua Chunying, compartió hoy en su cuenta de Twitter el enlace a la noticia, calificando socarronamente el precio de Pompeo de "demasiado barato". Otro de los portavoces de la Cancillería china, Wang Wenbin, condenó la semana pasada el viaje de Pompeo, a quien describió como "un expolítico que ha perdido toda credibilidad y cuyos disparates no tendrán éxito". La visita de Pompeo, una de las voces más críticas con Pekín de la anterior Administración estadounidense, coincidió con la de una delegación estadounidense liderada por Mike Mullen, ex presidente del Estado Mayor Conjunto del país norteamericano, que reiteró que Washington mantiene su "compromiso" con la isla. China reclama para sí la soberanía de Taiwán, a quien considera una provincia rebelde para cuya reunificación no ha descartado el uso de la fuerza. La isla es igualmente uno de los mayores motivos de conflicto entre China y Estados Unidos, debido sobre todo a que Washington es el principal suministrador de armas de Taiwán y su principal aliado en caso de estallido bélico con Pekín. Taiwán mantiene en la actualidad relaciones diplomáticas oficiales con 14 países: Guatemala, Honduras, Ciudad del Vaticano, Haití, Paraguay, Eswatini, Tuvalu, Nauru, San Vicente y Granadinas, San Kitts y Nevis, Santa Lucía, Belice, Islas Marshall y Palau. EFE aa/lcl/ics