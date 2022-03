Pastore se expone a sanción de cuatro a doce partidos por insultar al árbitro

Elche (Alicante), 7 mar El centrocampista argentino del Elche Javier Pastore se expone a una sanción de entre cuatro y doce partidos tras ser expulsado en los instantes finales del encuentro entre el equipo ilicitano y el Barcelona por insultar al colegiado grancanario Alejandro José Hernández Hernández. Tal y como refleja el acta del partido, el centrocampista, que se encontraba en el banquillo de suplentes, vio la tarjeta roja directa por llamar al colegiado “hijo de puta”, según alertó el cuarto árbitro a Hernández Hernández. La acción pasó prácticamente desapercibida en el terreno de juego, ya que eran los instantes finales del partido, con mucho movimiento por parte de ambos equipos en la banda, y pareció inicialmente una amonestación al banquillo local. El encuentro, además, estaba al máximo de tensión tras haber anotado el Barcelona el segundo gol de penalti por unas manos de Barragán y, poco después, no conceder el colegiado una posible pena máxima en una acción similar a favor del Elche. La expulsión de Pastore, que regresaba a la convocatoria tras una lesión, y su sanción suponen un nuevo contratiempo para el argentino, quien apenas está gozando de protagonismo en el Elche, club al que llegó el pasado verano como fichaje para marcar las diferencias. El argentino solo ha participado en diez partidos, seis titular, en los que no ha logrado anotar ningún gol y ha visto dos amarillas y una roja directa. Además, el Elche no ha logrado ganar en ninguno de los partidos de Liga en los que el argentino ha disfrutado de minutos. EFE 1004341 pvb/cta/ea