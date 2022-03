Países UE listos para apoyar al sector de comunicación y cultural de Ucrania

Bruselas, 7 mar Los ministros de Cultura de la Unión Europea (UE) se comprometieron este lunes a apoyar a los periodistas, los medios de comunicación y los artistas de Ucrania, afectados por la agresión rusa. La agenda de los titulares europeos, reunidos en Angers (Francia), país que preside el Consejo de la UE este semestre, fue alterada como consecuencia de la crisis en Ucrania, indicó a su llegada a la reunión la ministra de Cultura de Francia, Roselyne Bachelot. Los ministros adoptaron una declaración sobre ese asunto. En la cita participó también, por videoconferencia, el ministro de Cultura de Ucrania, Oleksandr Tkachenko, una intervención que la vicepresidenta de la Comisión para Valores y Transparencia, Vera Jourová, calificó de "poderosa". "Mostró imágenes insoportables de la guerra de Putin contra personas inocentes. El mundo entero debería verlo. En particular la población en Rusia debería ver los asesinatos cometidos en su nombre", señaló Jourová a través de su cuenta en Twitter. El ministro español de Cultura, Miquel Iceta, dijo a su llegada al Consejo que los titulares europeos sienten "una preocupación grande por Ucrania, por la incalificable agresión que ha sufrido por parte de Rusia" y que están inquietos en particular "por las vidas humanas que se están perdiendo y por el deterioro de su patrimonio histórico y cultural". Iceta señaló que, además de Ucrania, en la cita se iba a abordar "la preocupación que tenemos por el tráfico ilegal de bienes y del patrimonio cultural particularmente en la esfera audivisual y digital". También se discutirá "la defensa de la diversidad cultural europea", que España lleva a cabo "en el marco de las discusiones sobre la ley de comunicación audiovisual, la ley del cine y la cultura audiovisual", añadió. El debate sobre los medios, precisó por su parte la ministra gala, girará en particular en torno a la mejor manera de garantizar el modelo económico, la independencia y el pluralismo de los medios europeos y sobre los contenidos culturales en las plataformas numéricas. El martes, por otro lado, se hablará de patrimonio y especialmente de la lucha contra tráfico ilícito de bienes y valorizacion de esos bienes. Jourová consideró que es importante debatir en la cita sobre cómo proteger a los periodistas en zonas de guerra y ver de qué manera se puede reforzar la lucha contra la desinformación. "Los periodistas en Ucrania hacen una trabajo excepcional. Ponen en riesgo sus vidas para informarnos. Necesitamos protegerles y asegurarnos de que sus noticias llegan a tanta gente como sea posible", dijo la comisaria en un tuit. A la reunión en Francia asisten también la comisaria de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud, Mariya Gabriel, y el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton. EFE mb/lpc/mj (Más información sobre la Unión Europea en euroefe.euractiv.es)