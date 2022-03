Moschini: baja inversión en startups de mujeres no es por incapacidad

Ana Mengotti Miami, 7 mar La argentina Silvina Moschini, primera latinoamericana al frente de una empresa emergente unicornio (más de 1.000 millones de dólares), opina que si las mujeres solo reciben un 2 % del capital de riesgo invertido al año, es simplemente porque "en los fondos de inversión mandan los hombres". "No hay correlación entre lo invertido (menos del 2 % en 2021, el porcentaje más bajo en cinco años) y el talento y la capacidad de las mujeres, que son las que más títulos universitarios, maestrías y doctorados obtienen en el mundo", dice a Efe. "Las estadísticas dicen que las empresas lideradas por mujeres dan un 28 % más en beneficios", asegura esta emprendedora, que subraya que hay un "sesgo" por género que hace que las emprendedoras reciban más consejos que los emprendedores, pero tengan menos acceso a capital y entrenamiento, algo que ella se ha propuesto cambiar. Residente en EE.UU., Moschini es la cofundadora de la "startup" TransparentBusiness, dedicada a facilitar el trabajo en remoto desde antes de la pandemia, y de su brazo para la mujer, SheWorks, que conecta empleadores a con mujeres que necesitan flexilibilidad laboral, como las madres con hijos pequeños. "ENRICHTEINMENT", ENTRETENIMIENTO Y GENERACIÓN DE RIQUEZA TransparentBusiness está detrás de Unicorn Hunters, un programa de televisión al estilo del popular Shark Tank que se estrenó en 2021 y combina entretenimiento con inversiones en empresas emergentes y acaba de anunciar el lanzamiento de una "criptomoneda inteligente" o de "segunda generación", el Unicoin, con la que se podrá empezar a operar en 2023, aunque ya puede "precomprarse". Fiel a sus ideas, Moschini, como presidente de Unicorn Hunters, no se olvida de las mujeres en un programa que mezcla el entretenimiento con las posibilidades de generar riqueza, algo que han llamado en inglés "enrichteinment". En una entrevista con motivo del Día Internacional de la Mujer, Moschini adelantó a Efe que van a crear un "vertical" solo para empresas dirigidas por mujeres dentro del programa, del que se está grabando ya el último bloque de la primera temporada. En los últimos capítulos transmitidos se ha logrado 6,5 millones de visualizaciones, una cifra mayor a la de "Shark Tank", que lleva 10 años en el aire, dice con orgullo. Ahora se busca amplificar todavía más la audiencia mediante acuerdos estratégicos con grupos de medios de distintos países, que van a recibir el programa de manera gratuita y van a crear un fondo de inversión en las startups de "Unicorn Hunters" con la publicidad y los contenidos asociados, dice Moschini. "Unicorn Hunters" es una iniciativa en la que participan personalidades como Steve Wozniak, cofundador de Apple, y Rosie Ríos, ex tesorera de los Estados Unidos, que ayudan a seleccionar empresas emergentes en etapa de crecimiento con vistas a captar inversiones del público que ve el programa. Ahora han ido un paso más adelante con el anuncio del lanzamiento de Unicoin, que comparte con otras criptomonedas la tecnología "blockchain" y el ámbito digital, pero no la volatilidad. UNICOIN, UNA CRIPTOMONEDA "INTELIGENTE" "Lo único que cuenta para que el valor de una criptomoneda común suba o baje es la demanda y la oferta, el 'humor' del usuario, y eso las hace muy volátiles", asevera. Por el contrario, Unicoin tiene el respaldo de un fondo de inversión que va a invertir en las 'startups' curadas y seleccionadas que llegan en busca de capital al programa Unicorn Hunters, el cual va a presentar más de un centenar al año. El comprador de la moneda digital se hace a la vez con un portafolio diversificado de "pedacitos" de las empresas que aparecen en el programa y, además, con la posibilidad de recibir dividendos a futuro si se venden o salen a bolsa. Cuando se le pregunta para qué se necesita una criptomoneda responde que sirve para simplificar el proceso de invertir. La primera ronda de precompra de Unicoin, por 10 millones de dólares y reservada a los 4.300 inversionistas de más de 200 países que tiene TransparentBusiness y los cerca de 250 empleados y colaboradores, recibió ofertas por 17 millones de dólares. La segunda, por 15 millones, a un precio cinco veces mayor por unidad y aun no cerrada, ya tiene peticiones por 27 millones de dólares y Moschini cree que adelantarán la fecha de cierre por ese motivo. Hasta que Unicoin no se "tokenice" (certificados digitales) y empiece a intercambiarse en los mercados de criptomonedas no se podrá vender ni comprar, algo que se espera que se produzca en 2023. Moschini explica que todo el proyecto está pensado para resolver dos problemasl: la dificultad que tienen las empresas emergentes para acceder a capital y la necesidad de crear oportunidades de inversión para los ciudadanos de todo el mundo y no solo para los inversores profesionales y los de países ricos. "El mundo necesita más millonarios y menos billonarios (mil millones de millones) y trillonarios (un millón de millones)", dice Moschini, quien junto a su socio Alex Konanykhin está empeñada en democratizar el mundo del capital y la inversión. A pesar de la brecha de género, Moschini considera un "efectivo" de primer nivel el ser mujer en el mundo empresarial y apuesta por enseñar a la gente a cambiar la mentalidad de que el dinero extra solo puede venir del negocio inmobiliario o del casino o la lotería y dar a conocer cómo el invertir pequeñas cantidades en innovación puede generar riqueza. EFE. ar/cfa (foto)