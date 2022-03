Lunes, 7 de marzo de 2022 (18.00 GMT)

============ UCRANIA GUERRA ============ NEGOCIACIONES Las negociaciones entre Rusia y Ucrania acaban con pequeños avances Redacción Internacional, 7 mar La tercera ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania acabó hoy con pequeños avances a la hora de mejorar la logística de los corredores humanitarios para evacuar a la población civil, dijo el asesor de la Oficina del Presidente ucraniano, Mykhailo Podolyak. Hay pequeños avances en "la mejora de la logística de los corredores humanitarios", indicó el asesor, quien añadió que continuaron las "intensas consultas" sobre un alto el fuego y las garantías de seguridad. RUSIA Kremlin exige una Ucrania neutral, una Crimea rusa y un Donbás independiente Redacción Internacional El Kremlin declaró que Rusia detendrá su ofensiva militar en Ucrania si Kiev acepta sus condiciones, que incluyen el reconocimiento de Crimea como territorio ruso y de la independencia del Donbás, las regiones prorrusas de Donetsk y Lugansk. La operación militar rusa en Ucrania puede concluir "en cualquier momento" si Ucrania cumple las condiciones planteadas por Rusia, aseguró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Ucrania debe enmendar su Constitución para renunciar a su ingreso en "cualquier bloque", reconocer a Crimea como territorio ruso y aceptar oficialmente la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, declaró citado por la agencia oficial RIA Nóvosti. UE La UE acuerda iniciar el proceso de adhesión de Ucrania, Moldavia y Georgia Bruselas Los países de la Unión Europea acordaron este lunes iniciar el proceso para que Ucrania, Moldavia y Georgia se puedan convertir, en un futuro, en miembros del club comunitario, tras la petición que estos tres países hicieron a Bruselas la semana pasada. Según informó la presidencia francesa de la Unión en su cuenta oficial de Twitter, los Veintisiete pidieron hoy a la Comisión que dé el primer paso en ese camino, elaborando el informe necesario para decidir si los países de la UE conceden a estas naciones el estatus de país candidato. "Acuerdo para invitar a la Comisión Europea a presentar una opinión sobre cada una de las solicitudes de adhesión a la UE presentadas por Ucrania, Georgia y Moldavia", señaló el tuit, tras una reunión de los embajadores de los Veintisiete ante las instituciones comunitarias. CORREDORES HUMANITARIOS Ucrania ve "inaceptable" el plan para llevar a Rusia a civiles ucranianos Leópolis (Ucrania) El Gobierno ucraniano rechazó como "inaceptable" el plan ruso para crear corredores humanitarios este lunes y evacuar a la población civil de Kiev, Mariúpol, Járkov y Sumy, ya que la ruta prevista lleva a los evacuados a ciudades rusas. Rusia anunció poco antes un alto el fuego temporal a partir de las 07.00 GMT para abrir corredores humanitarios en Kiev (norte), Mariúpol (sureste), Járkov (este) y Sumy (noreste) con seis rutas, de las que cuatro acabarían en ciudades rusas como Rostov del Don (ruta por el sur) y Bélgorod (por el este). El plan de evacuación para Kiev también incluye pasar por territorio de Bielorrusia (Gómel y Gden) con posterior transporte aéreo a Rusia. ATAQUES A CIVILES Más de 900 localidades ucranianas sin luz, electricidad y agua Leópolis (Ucrania) Las fuerzas rusas han destruido o dañado más de 1.500 edificios de viviendas, más de 200 escuelas y una treintena de hospitales desde que comenzó la guerra hace doce días en Ucrania, señaló hoy la Presidencia ucraniana. En el país más de 900 localidades se han quedado sin agua, electricidad y calefacción, de acuerdo con las autoridades ucranianas. "Bárbaros del siglo XXI. La Federación Rusa ha destruido o dañado 202 escuelas, 34 hospitales, más de 1.500 edificios residenciales y más de 900 de nuestras localidades carecen totalmente de electricidad, agua y calefacción", escribió en su cuenta de Twitter Mykhailo Podolyak, asesor de la Oficina del Presidente de Ucrania. PANDERIAS, VIVIENDAS, ESCUELAS Trece muertos por un bombardeo ruso sobre una panadería en Ucrania Leópolis (Ucrania) Trece personas murieron a causa de un bombardeo ruso sobre una antigua panadería cerca de la localidad ucraniana de Makárov, en la región de Kiev, informaron este lunes las autoridades ucranianas. También hoy el Servicio Estatal de Emergencias del país informó de que al menos nueve personas fallecieron el domingo en el bombardeo de un aeropuerto de doble uso civil y militar cerca de Vinnytsia, en el oeste de Ucrania, en el que impactaron ocho misiles rusos. De acuerdo con la presidencia ucraniana, las fuerzas rusas han destruido o dañado más de 1.500 edificios de viviendas, más de 200 escuelas y una treintena de hospitales desde que comenzó la guerra hace doce días en Ucrania, donde más de 900 localidades se han quedado sin agua, electricidad y calefacción. REFUGIADOS Los refugiados por la guerra en Ucrania ya ascienden a 1,7 millones Ginebra Los ucranianos que han tenido que dejar su país a consecuencia de la guerra ascienden ya a 1,73 millones, de los que más de un millón se encuentran en la vecina Polonia, informó este lunes la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Hungría ha recibido 180.000 refugiados ucranianos, Eslovaquia 128.000, Rumanía 79.000 y Moldavia 82.000, a los que hay que sumar unos 53.000 que han huido a Rusia, según las estadísticas que actualiza a diario la agencia de la ONU. ACNUR sigue estimando que el conflicto podría causar un éxodo de hasta cuatro millones de ucranianos, el equivalente a casi la décima parte de la población de ese país. ENERGÍA Johnson y Rutte alertan contra un veto inmediato al gas y el petróleo rusos Londres Los primeros ministros del Reino Unido, Boris Johnson, y Países Bajos, Mark Rutte, coincidieron este lunes en que la reducción de la dependencia de los hidrocarburos rusos debe hacerse "paso a paso", en lugar de con un veto inmediato a todas las importaciones. "No podemos simplemente dejar de utilizar el petróleo y el gas de la noche a la mañana, incluso el de Rusia", afirmó Johnson en una rueda de prensa conjunta en Londres con Rutte y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. "Nosotros podemos hacerlo rápidamente en el Reino Unido y otros países también, pero las dependencias varían", dijo el jefe de Gobierno británico, que auguró un "periodo de transición" GAS RUSO Bálticos buscan apoyo defensivo de EEUU y contra la dependencia del gas ruso Riga (Letonia) (EFE) - Los tres países bálticos buscan reforzar su alianza con EEUU para acabar con la dependencia energética de Rusia, un desafío casi tan importante como la defensa del flanco este de la OTAN, según evidenció la visita del secretario de Estados de EEUU, Antony Blinken, a Letonia y Lituania. Washington debe aportar "más ayuda" para romper la dependencia energética de la región de los suministros rusos, apuntó el ministro de Asuntos Exteriores letón, Edgard Rinkevics, en una comparecencia con Blinken. UCRANIA Alcalde de Kiev reporta intensos combates en las afueras de la ciudad Kiev Los combates entre las tropas rusas y las milicias ucranianas se han intensificado en las últimas horas en los alrededores de Kiev, según informó este lunes el alcalde de la capital ucraniana, Vitali Klichko. "Se están produciendo intensos combates fuera de Kiev, donde el enemigo intenta acabar con Hostomel, Bucha, Vorzel e Irpin y mata a los civiles con extrema violencia", aseguró el principal edil de la ciudad en un discurso publicado en sus redes sociales. Según explicó, el municipio de Kiev hace todo lo posible para garantizar servicios "en la ciudad que resulten confiables. Distribuimos la ayuda entre la población más vulnerable y hacemos acopio de alimentos, productos de primera necesidad y medicamentos". GUERRA Rusia continúa los bombardeos sobre Járkov y regiones de Sumy y Odesa Kiev Las fuerzas rusas han continuado su asedio con misiles y artillería contra varias ciudades y regiones de Ucrania, especialmente en Járkov (este), la segunda mayor ciudad, y las regiones de Sumy (noreste) y Odesa (sur), informaron hoy las autoridades ucranianas. "Desde el comienzo del día 12 (de la invasión rusa), el enemigo continuó realizando ataques con cohetes-bomba y artillería contra los asentamientos de Ucrania", señaló el Mando General de las Fuerzas Armadas en su último parte.Según dijo, los rusos continúan utilizando la red de aeródromos de Bielorrusia para realizar ataques aéreos en Ucrania. UCRANIA GUERRA Casi 5.000 detenidos en las protestas del domingo en Rusia contra la invasión Redacción Internacional Casi 5.000 personas fueron detenidas ayer domingo en varias ciudades rusas por protestar contra la invasión de Ucrania, según el balance proporcionado hoy por la organización opositora en el portal OVD-Info, que recopila estas detenciones. Las detenciones tuvieron lugar en Moscú, San Petersburgo, Ekaterimburgo y en otras 66 ciudades rusas. Con esta nueva ola represiva, ya son más de 10.000 los ciudadanos arrestados en Rusia por protestar contra la invasión desde que empezó, el 24 de febrero. UCRANIA GUERRA Ucrania dice que avanzan las llegadas de armas internacionales Kiev El Gobierno de Ucrania asegura que ha "hecho progresos significativos" junto a sus socios internacionales para lograr el suministro de armas y municiones que serán "una sorpresa para el enemigo". "No voy a comentar sobre el suministro de armas y municiones, este es un tema delicado. Que sea una sorpresa para el enemigo. Sepan esto: hay un progreso significativo”, aseguró el ministro de Defensa en una declaración a través de Facebook que difunde el portal Ukrinform. LITUANIA Blinken insiste en que se defenderá "cada pulgada" del territorio de la OTAN Berlín El secretario de Estado de EEUU, Anthony Blinken, salió este lunes en Lituania al paso de los temores en ese país ante una posible agresión rusa e insistió en que se defenderá "cada pulgada del territorio de la OTAN", en referencia a una frase del presidente estadounidense, Joe Biden. "El presidente Biden ya lo ha dicho, defenderemos cada pulgada del territorio de la OTAN", dijo Blinken en Vilna en una conferencia de prensa conjunta con el ministro de Exteriores lituano Gabrielus Landbergis. POLONIA Polonia no enviará aviones de combate ni pilotos militares a Ucrania Cracovia (Polonia) El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, afirmó este lunes que Varsovia no planea enviar por su cuenta aviones de combate ni pilotos militares a Ucrania. En una comparecencia ante la prensa en Varsovia, desmintió hasta tres veces, en respuesta a otras tantas preguntas, que Polonia vaya a ceder a las Fuerzas Aéreas ucranianas algunos de sus cazas de fabricación rusa a cambio de recibir aviones F-16 de Estados Unidos. "Polonia, en estrecha cooperación y coordinación con la OTAN, está tratando de reducir la escalada (bélica en Ucrania)", dijo el jefe del Gobierno polaco; y concluyó que "Polonia y la OTAN no están en guerra con Rusia". JUSTICIA Rusia no se presenta al juicio ante el alto tribunal de la ONU La Haya Rusia no se presentó este lunes al juicio en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el que Ucrania ha demandado a Moscú por violar presuntamente la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en la invasión iniciada el pasado 24 de febrero.“El tribunal lamenta la no comparecencia de la Federación Rusa en esta vista oral”, dijo la jueza presidenta de la CIJ, Joan Donoghue, al inicio del juicio. PETRÓLEO Londres El Brent continuó este lunes su tendencia al alza al situarse en 122,96 dólares el barril al cierre de los mercados y tras haber tocado anoche los 139,13, en un entorno de creciente inquietud por el suministro a raíz de la guerra en Ucrania que podría derivar, según los analistas, en "consecuencias económicas severas". El precio del barril de crudo de referencia en Europa para entrega en mayo se disparaba ya en la apertura, cuando avanzó un 12,25 % en el mercado de futuros de Londres, superando los 130 dólares (130,21 dólares) por barril, máximos no vistos desde el 21 de julio de 2008. CHINA China ya está mediando entre Ucrania y Rusia, según su ministro de Exteriores Pekín El ministro de Exteriores de China, Wang Yi, afirmó hoy que China "ya está mediando" en el conflicto de Ucrania y que hará esfuerzos para ofrecer asistencia humanitaria, la cual "no puede politizarse". "Hay que promover la paz y el diálogo, y China ya ha hecho algunos esfuerzos al respecto. Ha habido dos rondas de negociaciones y esperamos que haya una tercera. Cuantas más divergencias, mayor es la necesidad de sentarse a negociar", afirmó Wang en una rueda de prensa en paralelo a la sesión de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo) que se celebra esta semana en Pekín. Hasta ahora, China ha mantenido una posición ambigua respecto al conflicto -evita usar la palabra "invasión"-, e insiste tanto en "el respeto a la integridad territorial de todos los países" como en la atención que se debe prestar a las "demandas de seguridad legítimas" de Rusia. IRLANDA Un detenido tras estrellar su camión contra la embajada rusa en Dublin Dublín La Policía irlandesa (Garda) informó este lunes de que ha arrestado a un hombre que estrelló un camión contra la verja de entrada a la embajada rusa en Dublín, que se ha convertido en los últimos días en el foco de las protestas contra la invasión de Ucrania. Un comunicado de la Garda indicó que está investigando "un incidente" relacionado con un "delito contra la propiedad" ocurrido hoy hacia las 13.30 GMT, en el que no se han registrado heridos. Un vídeo publicado por la televisión pública irlandesa RTE muestra a un camión de la empresa "Desmond Wilsey", de suministros eclesiásticos, chocando marcha atrás contra la puerta de entrada a la misión diplomática de Rusia, donde se concentraba un pequeño grupo de manifestantes ----------------------------- INDIA ELECCIONES La India concluye la votación en las mayores elecciones regionales del mundo Nueva Delhi La India concluye este lunes la última fase de votación en el estado norteño de Uttar Pradesh, que con 150 millones de votantes llamados a las urnas suponen las mayores elecciones regionales del mundo, y son vistas como un test para el Gobierno del primer ministro indio, Narendra Modi, de cara a los comicios generales de 2024. Los resultados de este proceso electoral, que comenzó el pasado 10 de febrero, se darán a conocer el próximo jueves, junto a los resultados de otros comicios regionales celebrados durante las últimas semanas en los estados norteños de Punjab y Uttarakhand, el nororiental Manipur y Goa (suroeste). CHINA COMERCIO El comercio exterior chino aumenta un 13,3 % en los primeros 2 meses del año Shanghái (China) El valor de los intercambios comerciales entre China y el resto del mundo aumentó un 13,3 % interanual en los primeros dos meses del año, según datos oficiales publicados hoy por la Administración General de Aduanas del país asiático. En enero y febrero, el comercio exterior de China alcanzó un valor de 6,2 billones de yuanes (981.263 millones de dólares, 903.749 millones de euros). En el global de 2021, el comercio entre China y el resto del mundo había aumentado un 21,4 % merced a un importante repunte de las exportaciones en el marco de la recuperación económica global tras el impacto de la pandemia de la covid-19. EFE CORONAVIRUS BRASIL Río de Janeiro es primera capital brasileña en dejar de exigir las máscaras Río de Janeiro Circular sin máscara tanto en ambientes abiertos como cerrados dejará de ser obligatorio a partir del martes en Río de Janeiro, que también levantará este mes la norma que exige la presentación del certificado de vacunación contra la covid para ingresar a espacios como cines y atracciones turísticas. El fin de dos de las principales restricciones impuestas para hacer frente a la pandemia de la covid fue anunciado este lunes por el alcalde de la segunda mayor ciudad brasileña, Eduardo Paes, y convierte a Río de Janeiro en la primera capital de Brasil en dejar de exigir máscara en cualquier lugar. BILL COSBY El Supremo de EE.UU. rechaza revisar la anulación de la condena de Bill Cosby Washington El Tribunal Supremo de Estados Unidos descartó este lunes la petición para que revisara la decisión de la Corte Suprema de Pensilvania de anular la pena de cárcel por abusos sexuales que pesaba sobre el cómico Bill Cosby. El alto tribunal estadounidense incluyó en la lista de asuntos que no escuchará la solicitud que le hizo en noviembre del año pasado el fiscal del distrito de Montgomery (Pensilvania), Kevin Steele, para revertir la liberación de Cosby. El cómico, de 84 años, salió de prisión el 20 de junio de 2021 después de que la Corte Suprema de Pensilvania anulara la condena por abusos sexuales que un juez dictó en su contra en 2018 y que lo convirtió en el primer famoso encarcelado en la era del movimiento "MeToo". VENEZUELA JUSTICIA Partido opositor dice que reforma del poder judicial en Venezuela es un engaño Caracas El movimiento político opositor Vente Venezuela alertó este lunes que el proceso de "reinstitucionalización" del sistema judicial, adelantado desde el Parlamento nacional, de mayoría chavista, pretende conformar un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que sea "apéndice" del Gobierno. "Desde Vente Venezuela alertamos a los ciudadanos sobre la inminente designación de un TSJ apéndice del régimen, bajo el falso argumento de la reinstitucionalización del Poder Judicial y en claro menoscabo de la participación de la sociedad civil en un proceso que debe incluir la representación civil no partidista", dijo en un comunicado la agrupación derechista que lidera María Corina Machado. int/ads/ie