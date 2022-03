Lunes, 7 de marzo de 2022 (04.00 GMT)

UCRANIA GUERRA =============== EVACUACIÓN Una Mariúpol asediada no logra evacuar a la población civil por los ataques Kiev La evacuación de la población civil de la estratégica ciudad portuaria de Mariúpol, a orillas del mar interior de Azov, fracasó este domingo por segundo día consecutivo por los ataques de las Fuerzas de Rusia en el área, según las autoridades ucranianas, que han advertido del desastre humanitario que sufre la localidad. "El convoy de evacuación con la población local no pudo salir hoy de Mariúpol: los rusos comenzaron a reagrupar sus fuerzas y bombardearon intensamente la ciudad. Es extremadamente peligroso sacar a la gente -unos 200.000 civiles- en tales condiciones", señaló la Alcaldía de Mariúpol en su cuenta oficial de Telegram. Tampoco pudo llegar a la ciudad en el sureste de Ucrania el convoy con 90 toneladas de ayuda humanitaria, que salió por la mañana hacia Mariúpol desde Zaporiyia, a 227 kilómetros al este de la ciudad portuaria. REFUGIADOS Más de 1,5 millones de refugiados han huido hasta ahora de guerra en Ucrania Ginebra Más de 1,5 millones de personas han abandonado Ucrania en once días de guerra y han buscado refugio en alguno de los países vecinos y otros de Europa, dijo este domingo el alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi. "Estamos ante la crisis de refugiados que aumenta más rápidamente desde la Segunda Guerra Mundial", sostuvo el responsable mediante su cuenta de Twitter. POLONIA Polonia supera el millón de refugiados llegados por la invasión de Ucrania Cracovia (Polonia) Polonia superó este domingo el millón de refugiados llegados al país desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania, informaron fuentes de la guardia fronteriza polaca. La gran mayoría de los desplazados por el conflicto son ciudadanos ucranianos, aunque también hay polacos, bielorrusos y uzbecos, así como marroquíes, afganos, paquistaníes y estadounidenses, de acuerdo con esta fuente. SITUACIÓN Putin recrudece combates y seguirá hasta acabar con la resistencia ucraniana Redacción Internacional Rusia recrudeció este domingo los combates y bombardeos en Ucrania, donde el éxodo de refugiados ya supera el millón de personas y el asedio se estrecha sobre las principales ciudades. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, insistió hoy en que mantendrá su llamada "operación especial" en Ucrania, iniciada el 24 de febrero, hasta que acabe la resistencia en ese país a la invasión y acepte las demandas rusas, informa la agencia estatal rusa de noticias RIA Nóvosti, citando fuentes del Gobierno. Así se lo comunicó en conversación telefónica a varios líderes internacionales que este domingo le han pedido infructuosamente un inmediato alto el fuego en Ucrania, como el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, el primer ministro israelí, Nafatí Benet, o el mandatario francés, Emmanuel Macron. Según informó este domingo el Elíseo, Putin no tiene intención de renunciar a los cuatro objetivos que se ha marcado con la invasión de Ucrania y los logrará bien por aceptación de Kiev o con la guerra. ODESA Zelenski dice que Rusia se prepara para bombardear la ciudad de Odesa Kiev El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó este domingo que las fuerzas rusas se están preparando para bombardear la ciudad portuaria de Odesa, a orillas del mar Negro, en el sur de Ucrania. "Será un crimen histórico", señaló el mandatario en un nuevo videomensaje. El secretario del Consejo de Seguridad y Defensa de Ucrania, Oleksiy Danilov, dijo este domingo que Rusia se estaba preparando para la segunda ola de una ofensiva a gran escala y que no perdía la esperanza de tomar Kiev. Señaló que las ciudades de Kiev (norte) Járkov (este), Mariúpol (sureste), Mykolaiv (sur), Chernígov (norte) y Odesa siguen siendo estratégicamente importantes para los rusos. Por otra parte, el Mando Mayor General de las Fuerzas Armadas ucranianas y un asesor presidencial denunciaron que las fuerzas rusas planean tomar una central hidroeléctrica en Kániv, en el centro de Ucrania, y otra nuclear en la región de Mykolaiv, en el sur. UCRANIA GUERRA Putin dice a Macron que las instalaciones nucleares no son objetivo militar París El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró este domingo a Emmanuel Macron que no tiene intención de atacar las instalaciones nucleares en Ucrania, y dijo que está de acuerdo en garantizar su seguridad bajo los criterios técnicos del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA). Según el relato que dio el Elíseo de la conversación telefónica con el presidente francés, que se prolongó durante una hora y tres cuartos, Putin negó que los civiles sean un objetivo militar, y culpó a las autoridades ucranianas de dejar salir a la población de las ciudades asediadas. NUCLEAR Rusia pone en riesgo la seguridad de la central nuclear ucraniana, según ONU Viena El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) advirtió este domingo de que un militar ruso dirige ahora la gestión técnica de la planta nuclear de Zaporiyia, bombardeada y tomada por Rusia durante su invasión de Ucrania, lo que contraviene principios básicos para su seguro funcionamiento. "La dirección de la planta está ahora bajo las órdenes del comandante de las fuerzas rusas que tomaron el control del lugar la semana pasada", informó el director general de este organismo de la ONU, el argentino Rafael Grossi. UCRANIA GUERRA La Cruz Roja Internacional dice que no puede ser el garante del alto al fuego Ginebra El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) dijo este domingo que su papel "no es ni puede ser el de garante de un acuerdo de alto el fuego", tras el fracaso de dos intentos de evacuación de civiles de la ciudad de Mariúpol, en el sureste de Ucrania, por la violación del cese temporal de las hostilidades. El Gobierno de Ucrania había pedido al CICR -una organización humanitaria que trabaja en las peores situaciones de conflicto alrededor del mundo- que se encargue de hacer funcionar los corredores humanitarios que había pactado con Rusia para sacar a los pobladores de las ciudades de Mariúpol y Volnovaja (65 kilómetros al norte). UCRANIA GUERRA Consejo de Seguridad discutirá este lunes la situación humanitaria en Ucrania Naciones Unidas El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunirá este lunes para abordar la situación humanitaria en Ucrania tras once días de ofensiva militar rusa que han causado la muerte de más de 2.000 civiles y la huida de más de un millón de personas. Una fuente diplomática apuntó a Efe que en la reunión comparecerán el jefe humanitario de la ONU, Martin Griffiths, y la directora ejecutiva de Unicef, Cathy Russel. REFUGIADOS Rumanía y Moldavia aparcan sus problemas y se movilizan por los refugiados Siret (frontera de Rumanía con Ucrania) Rumanía y Moldavia son dos de los países más pobres y corruptos de Europa, pero la llegada masiva de refugiados ucranianos despertó en ellos una ola de solidaridad que está consiguiendo hacer frente a la creciente emergencia humanitaria. "El pueblo rumano está demostrando tener un corazón inmenso", dijo a Efe, junto al paso fronterizo de Siret, en el lado rumano de la frontera con Ucrania, el empresario y filántropo israelo-estadounidense Moti Kahana, que trabajó en misiones de rescate en Siria, Irak y Afganistán. Kahana trabaja con el Comité Judío-estadounidense de Distribución Conjunta, que ofrece comida a quienes llegan huyendo de la ofensiva militar rusa contra Ucrania, y ayuda a los ucranianos judíos a llegar a un destino seguro. DETENCIONES Al menos 3.500 detenidos en Rusia en manifestaciones contra la guerra Redacción Internacional Al menos 3.500 personas fueron detenidas este domingo en varias manifestaciones celebradas en Rusia para exigir el fin de la invasión de Ucrania, en respuesta al llamamiento del líder opositor Alexéi Navalni. La portavoz del ministerio ruso de Interior, Irina Volk, indicó que hay al menos 3.500 detenidos en una serie de protestas no autorizadas que se desarrollaron en Moscú, San Petersburgo y otras ciudades rusas, según informaron las agencia rusas de noticias Tass e Interfax. EEUU EEUU conversa con la UE para prohibir la importación de petróleo ruso Washington Estados Unidos está teniendo conversaciones "muy activas" con la Unión Europea (UE) para prohibir la importación de petróleo procedente de Rusia, en un nuevo intento por asfixiar a la economía rusa en represalia por la guerra en Ucrania.Así lo indicó este domingo el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, en varias entrevistas de televisión, en las que también explicó que Washington está trabajando con Polonia para enviar más aviones a Ucrania y reveló que Occidente está documentando posibles crímenes de guerra perpetrados por Moscú. El jefe de la diplomacia estadounidense prometió que Washington impondrá nuevas sanciones a Rusia y que dará a Ucrania toda la ayuda necesaria para resistir la invasión rusa. MOLDAVIA EEUU apoya la soberanía de una Moldavia que se siente amenazada por Rusia Viena/Bucarest EEUU reiteró este domingo su ayuda a Moldavia en dos frentes: uno inmediato, el de la atención a los miles de refugiados ucranianos que está acogiendo; y otro existencial, a la integridad territorial de un país que se siente amenazado por las tropas rusas presentes en la región separatista de Transnistria.Si el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, dio ayer el paso simbólico de entrar en Ucrania desde Polonia para mostrar su apoyo ante la invasión rusa, hoy hizo escala en Moldavia. UCRANIA GUERRA American Express se une a Visa y Mastercard y suspende operaciones en Rusia Nueva York American Express (AMEX) anunció este domingo que suspende sus operaciones en Rusia, uniéndose a la medida tomada ayer por las plataformas de transacciones financieras Visa y Mastercard. "A la luz del ataque continuo e injustificado de Rusia contra el pueblo de Ucrania, American Express está suspendiendo todas las operaciones en Rusia", aseguró la compañía en un comunicado. UCRANIA GUERRA Netflix suspende sus operaciones en Rusia por la guerra en Ucrania Washington Netflix suspenderá todas sus operaciones en Rusia por la guerra en Ucrania, informó este domingo un portavoz de la empresa a la revista Variety. Netflix se convierte así en la última compañía en cancelar su actividad en Rusia y se suma a otras tecnológicas como Apple y Microsoft, así como las compañías de ropa Inditex y Tendam. -------- MÉXICO VIOLENCIA Una espiral de violencia entre aficionados lastima al fútbol mexicano Ciudad de México Las autoridades mexicanas investigan la espiral de violencia entre aficionados en un partido de fútbol que dejó, según los últimos datos 26 heridos, tres de ellos de gravedad, en la ciudad de Querétaro, capital homónima del estado, en el centro de México. El gobernador del estado, Mauricio Kuri, indicó que fueron hospitalizadas 26 personas, 24 hombres y dos mujeres. Detalló que tres ya fueron dados de alta, 10 son reportados fuera de peligro, otros 10 son reportados como delicados, mientras que los tres restantes se encuentran graves. YIHADISTAS SIRIA Al menos 13 soldados muertos en ataque contra autobús en el centro de Siria Damasco Al menos 13 soldados del Ejército sirio fallecieron este domingo en un ataque "terrorista" contra el autobús militar en el que viajaban a su paso por la zona de Palmira, en el centro de Siria, informaron diversas fuentes. A las 13.30 hora local (11.30 GMT) "un autobús militar de ruta nocturna que pasaba por el desierto de Palmira fue objetivo de un ataque terrorista perpetrado con distintos tipos de armas", según SANA. El asalto, de acuerdo con la agencia, provocó la muerte de 13 soldados, entre ellos algunos oficiales, mientras que otros 18 resultaron heridos. FRANCIA ELECCIONES La extrema derecha francesa se juega su liderazgo en la campaña presidencial París La fractura en la extrema derecha francesa se convirtió este domingo en una realidad sin retorno, con el apoyo de Marion Maréchal, la exdiputada y sobrina de Marine Le Pen, al otro candidato al Elíseo de la ultraderecha, Eric Zemmour, que preludia una lucha por ese espacio ideológico después de las elecciones. Ante 8.000 personas que habían acudido a un mitin de Zemmour en Tolón (sureste), Maréchal entró en la campaña después de haber estado durante cinco años retirada de la política activa, y lo hizo con lo que muchos analistas consideran una puñalada a su tía. TAIWÁN EEUU Pompeo cobró 150.000 dólares por su visita a Taiwán, según medio local Pekín El exsecretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, habría recibido 150.000 dólares por su reciente visita a Taiwán, según el medio taiwanés de prensa CNews. Pompeo permaneció en la isla del 2 al 5 de marzo, se reunió con la presidenta de la isla, Tsai Ing-wen y declaró que los Estados Unidos deberían "dar los pasos necesarios" para "reconocer a Taiwán como un país libre y soberano". PREMIOS GAUDÍ Neus Ballús" y Clara Roquet vencen en los Gaudí en una gala contra la guerra Barcelona (España) Dos jóvenes cineastas, Neus Ballús y Clara Roquet, han triunfado con sus respectivas películas, "Sis dies corrents" y "Libertad", en la XIV edición de los Premios Gaudí de la Academia del Cine Catalán, en una gala marcada por una voz contra la guerra en Ucrania y que confirma el peso creciente de las directoras. EFE int-mmg/amd/ics