Los surcoreanos votarán pendientes de la economía y hartos de la crispación

Andrés Sánchez Braun Seúl, 7 mar Preocupados por la economía, disgustados con el escaso nivel del debate durante la campaña y cada vez más recelosos de mostrar sus colores políticos ante el nivel de crispación; así se disponen a elegir los surcoreanos en las urnas al que será su presidente durante los próximos cinco años. La mayoría de los surcoreanos sondeados a pie de calle por Efe sobre estas presidenciales que se celebran el 9 de marzo rehuyen la solicitud con premura, apretando el paso y pidiendo disculpas, frente a unos pocos que sí aceptan compartir sus opiniones, casi siempre en tono prudente, y con la condición de no dar sus nombres. El temor a ser reconocidos por familiares o sobre todo, en sus centros de trabajo es un claro indicador del clima de confrontación política y rudeza que se ha ido imponiendo desde las anteriores presidenciales de 2017. La, para algunos, traumática destitución de la expresidenta Park Geun-hye, la pandemia o los mensajes de odio potenciados a través de las redes sociales son algunos de los factores detrás de este aumento del rencor político. Esta tesitura quedó hoy perfectamente retratada cuando un hombre golpeó en la cabeza con un martillo al presidente del gobernante y liberal Partido Democrático (PD), Song Young-gil, en un acto de campaña. "No soporto las peleas que están escenificando los candidatos de los distintos partidos", explica en el centro de Seúl a Efe una joven de 22 años que pide permanecer en el anonimato mientras muestra su desagrado por el tono y las descalificaciones que han primado en la campaña y en los debates televisados. Son sus primeras elecciones y dice que aún no ha elegido candidato al que votar en unos comicios que se presentan apretados hasta el último momento, con los dos principales contendientes, Lee Jae-myung del PD y Yoon Suk-yeol del conservador Partido del Poder Popular (PPP), virtualmente empatados en los sondeos con en torno a un 40 % en intención de voto. "El tema más urgente es la situación económica, la creación de empleo", cuenta por su parte una mujer de 70 años. Dueña retirada de un restaurante dice que la situación no le afecta "directamente" pero que ve "mucha gente desempleada estos días". Aunque el país asiático ha regateado los efectos de la pandemia de manera envidiable en comparación con otros Estados (el PIB creció un 4 % en 2021 y se prevé una expansión del 3% para este año), los surcoreanos, tras vivir un salto económico sin parangón en las últimas tres décadas, padecen cada vez más los achaques propios de las economías más desarrolladas. Es decir, creciente desigualdad y temporalidad en el empleo, sueldos estancos en un marco inflacionista o natalidad insuficiente, además de una importante burbuja del mercado inmobiliario. "En la vida son indispensables la comida, la ropa, y la vivienda, y la vivienda es ahora mismo el principal problema a resolver", cuenta un joven cerca de cumplir treinta que pide anonimato y que precisamente trabaja en la industria inmobiliaria. Confiesa haber tenido "muchos problemas" para encontrar un nuevo apartamento asequible tras verse forzado a abandonar el anterior ante el fuerte incremento del alquiler que su arrendador le exigía. La subida de precios es una constante en las capitales de medio mundo, pero la escalada en la región capitalina surcoreana, donde vive más de la mitad de la población nacional, ha sido de más de un 50 % durante el mandato del aún presidente Moon Jae-in. El fracaso de su Gobierno a la hora de contener los precios inmobiliarios y de ampliar la creciente brecha de desigualdad, que afecta especialmente a los jóvenes, es una de las razones por las que muchos surcoreanos dicen querer un cambio de partido. "El Gobierno actual no pudo presentar soluciones concretas para los problemas que encara la generación joven, como el desempleo. Hay más trabajo temporal y de media jornada que empleos a tiempo completo para los jóvenes", explica Kim Yong-un, trabajador del sector financiero de 58 años. "La situación actual está generando personas más vulnerables y débiles. Eso también provoca un conflicto generacional", añade Kim, que considera que el país "necesita a un líder que pueda impulsar la economía en el marco de la cuarta revolución industrial", sin especificar a quién irá su voto. "Quiero un cambio, así que no voy a votar por el Partido Democrático (PD)", señala por su parte la exrestauradora de 70 años sin decir explícitamente a quién votará. También hay que sumar la decepción de muchos por el fracaso del proceso de diálogo con Corea del Norte emprendido por Moon y, por supuesto, a aquellos que por ideología simplemente son incapaces de optar por una determinada opción política. "Lo más importante ahora es un cambio de partido para evitar que Corea se convierta en un país comunista, ya que en el PD son todos unos 'rojos'", dice por su parte un ingeniero jubilado de 85 años que nació en Corea del Norte y que, pese a no querer compartir su nombre, dice sin dudar que votará por el conservador Yoon. EFE asb/ahg/alf (foto) (vídeo)