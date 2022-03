"Levitating" de Dua Lipa recibe una segunda demanda por plagio

Redacción cultura, 7 mar "Levitating", uno de los temas de mayor éxito de Dua Lipa, ha vuelto a ser objeto de una acusación oficial de plagio, esta vez de la canción de 1979 "Wiggle And Giggle All Night", la misma que el español Miguel Bosé adaptó en 1980 para crear su famoso "Don Diablo". Según ha informado Billboard, la demanda ha sido registrada en un tribunal federal de Manhattan y en ella los compositores L. Russell Brown y Sandy Linzer denuncian que su melodía original ha sido "duplicada" en la citada canción de la artista europea. Esta acusación llega solo una semana después de otra similar lanzada por una banda de reggae de Florida, llamada Artikal Sound System, quienes en su denuncia presentada en los juzgados de Los Ángeles (EE.UU.) alegan que "Levitating" es demasiado similar a su tema "Live Your Life", que publicaron en 2017. En el caso de Linzer y Brown, estos alegan que la propia Dua Lipa reconoció en entrevistas que para la elaboración de su último álbum, "Future Nostalgia" (2020), que incluye la polémica canción, "se había inspirado en épocas pasadas" para conseguir un sonido "retro". Estiman que el plagio se hace evidente en la "melodía característica" con la que arranca "Levitating", una sección que se repite varias veces y que, según su opinión, contribuyó a que se convirtiera en un éxito en la plataforma TikTok. El tema llegó al número dos de la lista estadounidense Billboard Hot 100, donde se convirtió en la canción interpretada por una cantante que más tiempo pasó en el top 10, y solo en Spotify ha sido reproducida más de 450 millones de veces. La demanda de Linzer y Brown cita también como demandados a la discográfica Warner Music y al rapero DaBaby, quien participó en la primera versión del corte, antes de que este realizara unos comentarios homófobos en un concierto que llevaron a Dua Lipa a desligarse públicamente y artísticamente de él con una nueva grabación.