Lady Gaga anuncia nuevas fechas y conciertos en su gira "The Chromatica Ball"

Los Ángeles (EE.UU.), 7 mar Lady Gaga anunció este lunes las nuevas fechas de su gira "The Chromatica Ball", pospuesta anteriormente por la pandemia, y que ahora contará con nuevos conciertos. La artista difundió a través de sus redes sociales el cartel de las catorce actuaciones que conforman esta gira veraniega que llevará su música a estadios de Alemania, Suecia, Francia, los Países Bajos, el Reino Unido, Canadá y Estados Unidos. A las seis citas que ya tenía cerradas en el tour previsto para 2021, se les suman ahora ocho nuevos eventos en los que podrá verse a la ganadora de catorce premios Grammy. Según el comunicado de Gaga, esta serie de conciertos arrancará el próximo 17 de julio en Düsseldorf (Alemania) y concluirá el 10 de septiembre en el Dodger Stadium de Los Ángeles (EE.UU.). Las entradas para asistir a los conciertos de Arnhem (País Bajos) y Londres (Reino Unido) salen a la venta este viernes y para el resto de nuevos conciertos estarán disponibles el lunes que viene. Por su parte, los boletos para los shows de las ciudades que ya estaban anunciadas siguen siendo válidos para las nuevas fechas. En principio, esta gira se iba a desarrollar durante el verano de 2020 -inmediatamente después del exitoso lanzamiento del álbum "Chromatica"-, pero el coronavirus obligó a cambiar las fechas ese año y también en 2021, cuando Gaga ya contemplaba una presumible vuelta a los escenarios. Por cada entrada, se donará un dólar a la fundación Born This Way, creada en 2012 para promover el cuidado de la salud mental en jóvenes, y dirigida por la propia artista junto a su madre, Cynthia Germanotta. EFE gac/ssa