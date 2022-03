La lucha de senadora por dar licencias a inmigrantes y gobernar Massachusetts

Iñaki Estívaliz Boston (EE.UU.), 7 mar La senadora demócrata Sonia Chang-Díaz, hija del único latino en el Salón de la Fama de la NASA, espera coronar este año una lucha de 13 años por las licencias de conducir para los indocumentados de Massachusetts y además convertirse en la primera gobernadora de origen hispano del estado. "Ha sido una larga lucha", dijo a Efe Chang-Díaz, la primera latina en convertirse en senadora del estado. La demócrata, de 43 años, se mostró emocionada del avance en el Legislativo estatal de ese proyecto de ley que beneficiaría con carnés de conducir a la comunidad indocumentada, que se calcula en unos 250.000 inmigrantes. "Es difícil de describir cuán emocionada estoy de ver el voto en la Cámara de Representantes, fue un paso grandísimo para el proyecto de ley", expresó en español. Hija del astronauta costarricense Franklin R. Chang-Díaz, la legisladora confía que la iniciativa, que ha contado con el apoyo de las autoridades policiales, saldrá también victoriosa en el Senado este mes. "Nuestra economía durante la pandemia depende mucho de nuestros inmigrantes, incluyendo los indocumentados, muchos de ellos trabajadores esenciales o necesarios, durante la pandemia y después", subrayó. Ha sido una pelea "con mucho corazón", insiste esta antigua maestra de escuelas públicas, que se convirtió en 2009 en la primera mujer de origen latino y asiático en ser senadora en Massachusetts. EL EJEMPLO FAMILIAR El bisabuelo Chang-Díaz fue un refugiado que "escapó" de China en un barco con destino a Estados Unidos pero que lo dejó en Costa Rica, donde se estableció y formó una familia. Su padre emigró a Estados Unidos a los 18 años con apenas 50 dólares en los bolsillos, pero con el sueño de ser astronauta. Una década después de llegar al país sin saber inglés, Franklin Ramón Chang-Díaz había conseguido un doctorado en física del plasma aplicada y tecnología de fusión en el prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Actualmente de 71 años, el astronauta retirado es uno de los más experimentados de la agencia espacial estadounidense NASA, con siete misiones en el transbordador y 1.600 horas en el espacio, 19 de ellas de caminatas espaciales. Además, es el único latino en ingresar en el Salón de la Fama de la NASA (2012) y dirige actualmente su propia empresa aeroespacial, Ad Astra Rocket Company, con sedes en Estados Unidos y Costa Rica. Como su padre, Sonia Chang-Díaz también tiene grandes aspiraciones. La senadora tiene este año puestos los ojos en la gobernación de Massachusetts, actualmente en manos del republicano Charlie Baker, quien en diciembre pasado anunció que no se presentará para un tercer mandato en las elecciones del próximo 8 de noviembre. LA GOBERNACIÓN La latina, una de los aspirantes a las primarias de su partido del próximo 6 de septiembre, enfoca su plataforma política en la equidad en el sistema de educación y la justicia social, con especial atención en los más desfavorecidos. Expresó que conoce bien las necesidades de "los inmigrantes, la gente de color y aquellos que viven marginados y sin voz en el Gobierno". La senadora demócrata ha impulsado las licencias de conducir para inmigrantes sin estatus legal los 13 años que lleva en la Legislatura, segura de que ayudarán a toda la sociedad. "Lo que es muy importante es que va a beneficiar a todas las personas en el estado porque es una legislación que va a hacer las carreteras más seguras para todos; no va a beneficiar solo a un grupito", sostuvo. Se prevé que el gobernador Baker, quien ha estado en contra de anteriores versiones de la pieza legislativa, acabe firmándola una vez rubricada en ambas cámaras y tras haber conseguido el respaldo del fiscal general, alguaciles y jefes de policía del estado. La medida, aprobada en febrero por 120-36 en la Cámara de Representantes, ha logrado el consenso generalizado, incluso entre muchos de quienes estaban en contra tras aclararse en el lenguaje de la propuesta que las licencias no podrán ser usadas para registrarse para votar. EFE ie/ims/jrh