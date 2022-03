La Casa Blanca descarta un viaje de Biden a Arabia Saudí en busca de petróleo

Washington, 7 mar La Casa Blanca negó este lunes que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, esté planeando un viaje a Arabia Saudí en busca de un aumento en la extracción de petróleo, pero mantiene contactos con Riad en medio de la escalada de precios desatada por la invasión rusa de Ucrania. "El presidente no tiene planes de viajar a Arabia Saudí", dijo la portavoz del Gobierno estadounidense, Jen Psaki, al ser preguntada sobre el asunto durante su rueda de prensa diaria. Psaki desmintió así la información publicada este lunes por el portal Axios, según el cual Biden está planeando un viaje a Arabia Saudí para convencer al reino de que extraiga más petróleo, pero subrayó que hay contactos con Riad sobre el tema energético. La portavoz recordó que una delegación estadounidense encabezada por el asesor del presidente para Oriente Medio, Brett McGurk, visitó Arabia Saudí hace unas semanas para hablar sobre la guerra del Yemen y la "seguridad energética". Además, Biden habló por teléfono a principios de febrero con el rey de Arabia Saudí, Salman bin Abdelaziz, sobre el suministro global de energía a raíz de la crisis ucraniana. "A todos nos interesa reducir el impacto (de la invasión rusa) en el mercado mundial de petróleo", dijo Psaki sobre las conversaciones con Arabia Saudí. No obstante, la secretaria de Prensa aseguró que Biden todavía sostiene la promesa que hizo en 2019 durante la campaña electoral de que haría "pagar" al príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman, por las violaciones a los derechos humanos en ese país. "(El presidente) no ha cambiado de opinión, pero también es cierto que hay una guerra en Yemen, que hay problemas de seguridad en Oriente Medio y que debemos dar pasos con todo tipo de países por el interés nacional de Estados Unidos", dijo. La Casa Blanca confirmó este lunes el viaje de una delegación estadounidense de alto nivel a Caracas este fin de semana pasado para sostener encuentros con el gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, sobre petróleo. En los últimos días, los medios estadounidenses han asegurado que la Administración del presidente Joe Biden evalúa la posibilidad de levantar parte de las sanciones petroleras a Venezuela con el objetivo de que el país caribeño aumente su oferta petrolera, lo que podría ayudar a aliviar las presiones al alza sobre el precio del barril de crudo. EFE er