La batalla por el rebote, la asignatura pendiente del Barça

Barcelona, 7 mar El Barça tratará de regresar este martes a la senda de la victoria en la pista del Urbas Fuenlabrada (20.30 horas) tres días después de perder en La Fonteta ante el Valencia Basket en un duelo marcado por la inferioridad azulgrana en el rebote (23 a 44 a favor el club 'taronja'). Una diferencia de 21 capturas que el entrenador del Barça, el lituano Sarunas Jasikevicius, calificó de "inaceptable" y reconoció no "recordar algo así" desde su llegada al conjunto catalán. "Hemos salido muy blandos y no hemos sabido poner dureza a lo largo del partido. Pelear y luchar es lo mínimo y el Valencia nos superó claramente. Cuando pierdes la batalla de querer es muy difícil", analizó el técnico báltico tras el tropiezo. El impacto en la pugna por el liderato de la Liga Endesa de esta derrota, que cortó una racha de doce victorias consecutivas del Barça entre todas las competiciones, fue nulo debido a la derrota al día siguiente del Real Madrid en casa ante el Bitci Baskonia (72-80). De este modo, el conjunto blanco se mantiene como líder provisional de la competición doméstica (17-5), pero el equipo azulgrana le arrebatará el primer puesto si vence en los compromisos que aún tiene pendientes (15-4). El cansancio será un rival añadido para el Barça, que inicia la segunda de las cinco semanas seguidas con tres encuentros que debe afrontar en un mes de marzo de máxima exigencia, aunque Jasikevicius ya alertó tras perder en Valencia que la acumulación de partidos "no puede ser una excusa". Tras el naufragio en la pintura frente al Valencia Basket, los pívots Sertac Sanli y Brandon Davies tendrán este martes la oportunidad de reivindicarse ante el Urbas Fuenlabrada que, precisamente, destaca como el cuatro equipo de la Liga Endesa con más capturas por partido (35,9), más que el Barça (34,6). El conjunto madrileño (7-15) ha perdido seis de los últimos ocho partidos ligueros, pero este domingo estuvo muy cerca de asaltar el Nou Congost (99-89), poniéndose por delante en el último cuarto (79-83, min.36) tras una máxima desventaja de 15 puntos antes del descanso (44-29, min.17). Asimismo, este martes se verán las caras dos de los máximos anotadores de la competición: el escolta Obi Emegano (16,9 puntos por partido) y el ala-pívot Nikola Mirotic (14,9). El Barça ha ganado los seis últimos duelos directos al Urbas Fuenlabrada, cuya última victoria como local frente al equipo catalán se remonta al 3 de noviembre de 2018 (79-73). En el capítulo de bajas, Jasikevicius no podrá contar con el escolta Cory Higgins, lesionado de larga duración después de ser operado de la fascitis plantar del pie izquierdo, ni con el pívot Pierre Oriola, ausente desde finales de diciembre por una sobrecarga en la articulación sacroilíaca derecha.