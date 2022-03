Justicia neerlandesa celebra juicio del MH17 con sombra de guerra en Ucrania

Ámsterdam, 7 mar Los jueces neerlandeses reanudaron este lunes el proceso judicial contra tres rusos y un ucraniano por la tragedia del MH17, el derribo del avión malasio en el este de Ucrania en 2014, y subrayaron que, a pesar de “las circunstancias” con la guerra en Ucrania, el caso penal debe seguir porque es contra “cuatro individuos y no el Estado” de Rusia. Al inicio de la sesión, que da comienzo a los alegatos de la defensa, el tribunal se solidarizó con la población ucraniana afectada por la invasión rusa y se preguntó si “es apropiado en estas circunstancias continuar con el caso penal”, algo a lo que el presidente de la Corte, Hendrik Steenhuis, contestó: “La respuesta es sí, hay cuatro individuos en este juicio, no un Estado”. Se han reservado 12 días para escuchar los alegatos de los abogados del ciudadano ruso Oleg Pulátov, el único acusado que reconoce este proceso y que envió un equipo de letrados para defenderlo ante el tribunal de alta seguridad de Schiphol, aunque no acudió personalmente a la Corte. Una de sus abogadas, Sabine ten Doeschate, leyó un comunicado en el que aseguró que “lo que está pasando en Ucrania es terrible” y se está observando “con consternación”, pero subrayó que “todo sospechoso tiene derecho a un juicio justo y a asistencia legal”, por lo que mantiene su defensa de Pulátov. Los otros dos rusos -Igor "Strelkov" Girkin y Serguéi Dubinsky- y el ucraniano -Leonid Kharchenko- están en paradero desconocido, y están siendo juzgados en rebeldía, y Moscú se niega a colaborar con este procedimiento judicial con su entrega a Países Bajos. El avión partió el 17 de julio de 2014 desde Ámsterdam con destino a Kuala Lampur y fue derribado cuando sobrevolaba el este de Ucrania, lo que costó la vida a 298 personas, en su mayoría neerlandeses. Países Bajos acusa a Rusia de estar detrás de ese desastre. Se considera que los cuatro son responsables de organizar la instalación del lanzamisiles, su despliegue, y su transporte desde y hacia Rusia, y, aunque ocuparon diferentes posiciones, trabajaron en estrecha colaboración, según la fiscalía, que pidió el pasado diciembre la cadena perpetua para todos. Los sospechosos desempeñaron un papel en la entrada y salida del lanzamisiles Buk al este de Ucrania, pero no fueron quienes dieron la última orden de derribar el avión, dice la Fiscalía, que, no obstante, considera que debían haber evitado el desastre, pero que optaron por seguir adelante con los planes de derribar el MH17. EFE ir/cat/ah