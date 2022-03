Goldman rebaja perspectiva de bonos chinos en el corto plazo

(Bloomberg) -- Goldman Sachs Group Inc. rebajó su valoración de los bonos soberanos chinos de alcista a neutral en el corto plazo por el riesgo de que puedan verse sometidos a presión de venta si los fondos se quedan cortos de efectivo en medio de fuertes flujos salientes.

“Si los fondos en moneda real continúan enfrentando rescates y no pueden vender Rusia, entonces la alternativa es vender otros mercados emergentes para recaudar efectivo”, escribieron los analistas Danny Suwanapruti, Rina Jio, y Andrew Tilton en un informe el lunes. Los bonos locales de China podrían ser una fuente de liquidez, ya que tienen una gran ponderación en el índice JPMorgan GBI-EM Global Diversified, indicaron.

Los vínculos de Rusia con los mercados financieros mundiales se han derrumbado en las últimas semanas con la invasión a Ucrania, lo que dificulta que los fondos negocien los valores de la nación. Las referencias, incluidos S&P Dow Jones y MSCI Inc., están excluyendo los activos rusos de los productos. JPMorgan Chase & Co. dijo la semana pasada que podría revisar sus índices de bonos de mayor seguimiento y Goldman pronostica que Rusia será finalmente excluida del indicador GBI-EM.

Otro incentivo para que los fondos vendan bonos de China podría ser su actual visión sobreponderada del yuan a pesar de su repunte en los últimos dos años, dijo Goldman. China e Indonesia tienen la mayor ponderación en el índice GBI-EM con un 10% cada uno, según la nota.

Si bien la moneda de China continúa rondando su nivel más alto desde 2018, los rendimientos de los bonos en moneda local están subiendo a medida que las ambiciosas proyecciones de crecimiento del Gobierno aumentan las expectativas de más medidas de estímulo fiscal.

