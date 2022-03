Francia niega haber pedido corredores humanitarios en dirección de Rusia

París, 7 mar Francia negó este lunes que Emmanuel Macron pidiera en su última conversación con Vladímir Putin el domingo la apertura de corredores humanitarios en dirección de Rusia desde las ciudades ucranianas que están siendo atacadas. Una fuente del Elíseo hizo esa puntualización en reacción a las informaciones ofrecidas por Rusia de esa conversación telefónica, y después de que las autoridades rusas anunciaran hoy que han decidido abrir corredores humanitarios para civiles desde ciudades asediadas como Kiev, Mariúpol, Járkov o Sumi pero en dirección a Rusia o Bielorrusia. La presidencia francesa insistió en que lo que París pide a Rusia, y fue lo que reclamó una vez más Macron a Putin por teléfono, es el cese de los combates, la protección de los civiles y la llegada "in obstáculos" de ayuda humanitaria. Y añadió que mientras continúa la ofensiva, puesto que los rusos se han negado a detenerla, lo que tienen que hacer es "respetar el derecho internacional humanitario". En el comunicado publicado tras la conversación con Putin, que duró una hora y tres cuartos, el Elíseo había hecho hincapié en que eso significa "antes que nada cesar los bombardeos y la ofensiva. Es lo que pedimos de forma constante desde el comienzo de la guerra". Los corredores humanitarios presentados por las fuerzas armadas rusas llegan después de que los que habían consensuado las dos partes contendientes no se hayan materializado por operaciones militares de las que se han acusado mutuamente. La consecuencia es que las poblaciones civiles no han podido ser evacuadas por esas vías de las ciudades asediadas. En la conversación de este domingo, Putin afirmó a Macron -siempre según el Elíseo- que los civiles no son objetivo militar y culpó a las autoridades ucranianas de no dejar salir a la población civil de esas ciudades. Macron le replicó que es el Ejército ruso el que ataca y que no es creíble que sea el ucraniano el que pone en peligro a la población civil. El presidente ruso también advirtió de que no está dispuesto a renunciar a los cuatro objetivos que se ha marcado con la invasión de Ucrania y que los conseguirá bien porque Kiev los acepte, bien con la guerra. EFE ac/rcf/jgb