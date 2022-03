Exvicepresidenta uruguaya reclama "democracia de partidos" para evitar deriva

Montevideo, 7 mar La exvicepresidenta de Uruguay, Lucía Topolansky, reclama la fortaleza que tiene en su país la "democracia de partidos" y que la persistencia de esta evitará derivas autoritarias o la existencia de "fenómenos", como la llegada al poder en Brasil del actual mandatario, Jair Bolsonaro. "Uruguay tiene, y ojalá la conserve, una democracia de partidos. Que los partidos funcionen, porque, si no, suceden fenómenos como el de nuestro vecino, Brasil, (en donde) aparecen figuras que salen de la nada y son tremendamente problemáticas para el país", comenta Topolansky días después de renunciar a su escaño en el Senado tras 22 años como legisladora. En una entrevista concedida a la Agencia EFE en la chacra (finca rural) en la que vive con su esposo, el exmandatario José Mujica (2010-2015), la exguerrillera cree que figuras de ese cariz (a los que denomina 'outsiders') "destrozan a veces tradiciones y cosas que el país construyó con muchos sacrificios". "Por eso, creo que los partidos ayudan a contener las figuras. No sos tan libre" en el seno de una formación, expresa. El Frente Amplio, coalición de izquierda que gobernó Uruguay entre 2005 y 2020 y ahora principal fuerza de la oposición, afronta una renovación generacional. En octubre de 2020, Mujica dejó el Senado; dos meses después, falleció el primer mandatario de izquierda de Uruguay, Tabaré Vázquez (2005-2010 y 2015-2020); y el pasado 20 de febrero murió el también senador Eduardo Bonomi, que había sido ministro con ambos. Tras su adiós al Parlamento y el obligado recambio, Topolansky dice que algo similar ocurre, por ley de vida, en otras formaciones. "He visto en muchos lados una figura muy fuerte en política que se va y el agujero brutal que queda. Y, en realidad, la causa siempre tiene que tener manos que estén dispuestas a llevarla adelante. Porque los hombres pasamos, las causas quedan", indica. A ese respecto, opina sobre el liderazgo en el Partido Colorado (PC, centroderecha) del exmandatario Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000), socio del actual gobierno liderado por Luis Lacalle Pou, y que, a sus 86 años, retirado del Senado el mismo día que Mujica, continúa militando en la calle, como los dos exguerrilleros. "A mí no me gustaría que desapareciera el Partido Colorado, porque es uno de los partidos viejos del Uruguay y, en realidad, gobernó 93 años. 'Expertise' le sobra", argumenta. Topolansky apunta que Uruguay "tiene una buena calidad democrática" en comparación con otros de la región y que su institucionalidad es "muy sólida", lo que, dice, "tiene un valor intangible mucho más grande de lo que a veces percibimos en la cotidiana". El pasado 2 de marzo, la exvicepresidenta renunció definitivamente a su escaño en el Senado después de que su tarea legislativa se viera afectada por la pandemia de la covid-19. EFE cmm/rmp/lll (foto) (video)