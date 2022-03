EU Athletes pide que organismos ayuden a salir de Rusia a atletas extranjeros

Madrid, 7 mar EU Athletes hizo este lunes un llamamiento a los organismos deportivos nacionales e internacionales para cooperar urgentemente con las asociaciones de deportistas y coordinar fórmulas que permitan salir de Rusia a los atletas extranjeros que quieran hacerlo. "Las decisiones de los jugadores deben ser respetadas y respaldadas, sin tener consecuencias por no cumplir sus contratos. Pedimos a los estados de la UE y a las organizaciones internacionales que ofrezcan su apoyo para que los deportistas puedan salir de un lugar donde su seguridad y bienestar no puede ser garantizadas", señaló en un comunicado. La asociación que agrupa a sindicatos europeos de distintos deportes, insistió en que "es necesario actuar ahora" y en que "el liderazgo de los organismos deportivos internacionales es esencial para que los deportistas puedan volver a casa de forma segura". EU Athletes expresó su profunda preocupación por la situación de los deportistas extranjeros con contratos en vigor en Rusia, donde aseguró que según la nueva ley deben guardar silencio o hacer frente a severos castigos y potenciales sanciones, con negativas consecuencias para su carrera si abandonan el país. "Muchos de ellos no se sienten seguros y quieren volver a casa, pero es difícil. Los deportistas tienen dificultades y no reciben apoyo a la hora de organizar sus viajes o realizar las operaciones financieras necesarias", añadió. EFE omm/jl