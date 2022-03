Estonia apoya el ingreso de Finlandia en la OTAN y lo ratificaría "de inmediato"

Helsinki, 7 mar La primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, aseguró este lunes en Tallin que apoya un eventual ingreso de Finlandia en la OTAN y afirmó que, si el Gobierno de Helsinki decide solicitar su adhesión a la Alianza, su país lo ratificaría "de inmediato". "Podemos certificar que (el ingreso) sería una buena elección, pero, por supuesto, corresponde al pueblo finlandés decidir. Si Finlandia y Suecia se unieran a la OTAN, la Alianza sería más fuerte", dijo Kallas durante una rueda de prensa conjunta con su homóloga finlandesa, Sanna Marin. Kallas y Marin se reunieron en la capital estonia para dialogar sobre la seguridad de Europa tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, con quien ambos países comparten vecindad, y sobre el aumento de la cooperación bilateral, especialmente en materia de energía. La primera ministra estonia aseveró que en su país siguen "muy de cerca" el debate sobre la posible adhesión de la vecina Finlandia a la OTAN, una cuestión que ha cobrado actualidad tanto en el país nórdico como en Suecia a raíz de la ofensiva rusa sobre Ucrania. Finlandia y Suecia son los dos únicos países nórdicos y bálticos que no pertenecen a la Alianza Atlántica, aunque mantienen una estrecha colaboración con ese organismo. Según Kallas, el mensaje que Estonia puede transmitir a Finlandia es que la pertenencia a la OTAN no debilitó las propias capacidades de defensa de Estonia cuando la pequeña república báltica entró en la Alianza, ni debilitará a Finlandia si decide su adhesión. Kallas y Marin reiteraron su "enérgica condena" a la agresión de Moscú a Ucrania y su solidaridad con el pueblo ucraniano, al tiempo que constataron la gran unidad que existe sobre esta cuestión dentro de la Unión Europea (UE). "Es importante recordar que, mientras Rusia se encuentra en estos momentos más sola que nunca, en Europa estamos más unidos y más fuertes que nunca", dijo Marin. Respecto al posible ingreso en la OTAN, Marin insistió en que Finlandia ha iniciado "un profundo debate" sobre esa posibilidad tanto en la sociedad como dentro de los propios partidos políticos, por lo que rechazó posicionarse hasta que no concluya esa discusión. Según el sondeo más reciente, el porcentaje de finlandeses que se oponen a entrar en la OTAN ha caído del 43 al 28 % en poco más de un mes, mientras que los partidarios han aumentado desde el 30 al 53 %.