El rompecabezas de Ancelotti

Roberto Morales Madrid, 7 mar Dos demarcaciones presentan a Carlo Ancelotti la obligación de innovar ante el PSG en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, uno de los encuentros de la temporada, sin Ferland Mendy ni Casemiro, sancionados, y pendiente del estado de Toni Kroos para cubrir las carencias de su plantilla en la figura de un mediocentro defensivo. Se esperan decisiones que salgan del guion habitual de 'Carletto', y aparecen varias opciones para decidir un equipo que no solamente salga al césped del estadio Santiago Bernabéu a buscar los goles que den la vuelta a la eliminatoria, tras caer 1-0 en París, si no también futbolistas que aumenten la seguridad defensiva. Un auténtico rompecabezas para el técnico italiano. Lo lógico ante la ausencia de un titular en una demarcación, es la entrada del jugador de la plantilla que dobla la posición. En el lateral izquierdo, sin Mendy, sería el brasileño Marcelo. Pero nada hace pensar en su titularidad en un duelo tan exigente y ante el marcaje a Neymar. En el medio centro defensivo no existe sustituto en la plantilla para Casemiro y el que iba a jugar es seria duda para la gran cita. El alemán Kroos es optimista, el cuerpo técnico no tanto. No ha pasado ni una semana desde su microrotura muscular en el isquiotibial. Ancelotti tiene en mente el resultado que le dio forzar a jugadores sin estar al cien por cien. Sin ir más lejos Karim Benzema en el Parque de los Príncipes. Desaparecido. Valorará bien el riesgo de agravar la pequeña rotura muscular que sufre Toni, referente absoluto en el juego del Real Madrid, que iba a retrasar su posición para dar mayor calidad al inicio de jugada. A 'CARLETTO' NO LE CONVENCE CAMAVINGA DE 5 El Real Madrid firmó para esas funciones a Eduardo Camavinga. El francés debía ser el sustituto de Casemiro en sus ausencias, pero las pruebas realizadas no han gustado a Ancelotti. La última ante el Granada el pasado 6 de febrero. Sustituido al descanso. No era la primera vez que ocurría. Ante el Espanyol y Osasuna tras recibir tarjeta amarilla en la primera parte. Errores de juventud. Lo cierto es que Camavinga no tiene cogidos los automatismos que demanda una figura tan especialista como es el mediocentro. Su posición ideal es de interior. Metros adelantado, imponiendo su físico para ayudar a la presión, apareciendo con calidad en la posesión, explotando su disparo lejano y la llegada desde segunda línea. Lo demostró ante la Real Sociedad en su mejor partido desde que llegó al Real Madrid. "Si vamos a buscar una copia de Casemiro, nos equivocamos. No la hay en el fútbol mundial. Es un jugador único. Como pivote pueden jugar otros jugadores con características distintas, como Camavinga, que sale muy bien con el balón aunque no tenga la calidad táctica de Casemiro", reconoció hace unas semanas Ancelotti. De esta manera, pendiente de Kroos hasta el último instante y con Fede Valverde recuperado de su gripe para jugar pero con el mismo problema posicional que Camavinga, la única opción que le quedaría al técnico madridista, si no quiere perder a una figura como David Alaba de la defensa, es Luka Modric. Tampoco podría pasar a Alaba a la medular, pese a su experiencia en la demarcación en el Bayern, si no juega Marcelo. Entre el austriaco o Nacho Fernández estará el elegido para desplazarse a la banda izquierda y citar a Neymar a un duelo repleto de intensidad. Con Alaba el Real Madrid gana profundidad, con Nacho firmeza defensiva pero renuncia a las subidas de un lateral a pierna cambiada. Vinícius quedaría como única opción ofensiva en ese costado. El 4-3-3 es innegociable para Ancelotti. El resto del equipo está definido. Con Thibaut Courtois en portería, Dani Carvajal y Militao completando la defensa, Modric más Fede Valverde, con un tridente con'Vini', Karim Benzema y todo apunta a Marco Asensio. Es lo último a resolver en el rompecabezas de 'Carletto'. Ante la Real Sociedad le dio la alternativa a Rodrygo, que tiene una relación especial con la Liga de Campeones pero que aún no ha marcado un solo tanto en toda la Liga. Todo lo contrario que Marco Asensio que tardó dos minutos en volver a marcar y el Real Madrid necesita goles para firmar una remontada europea. EFE rmm/lm