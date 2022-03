El petróleo de Texas cierra con una subida del 3,2 %, hasta 119,40 dólares

(Corrige día en el primer párrafo. Bien: Lunes) Nueva York, 7 mar El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este lunes con una subida del 3,2 % y se situó en 119,40 dólares el barril tras una sesión volátil marcada por la guerra en Ucrania y las sanciones económicas de los países occidentales contra Rusia. Según datos al final de las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros del WTI para entrega en abril sumaron 3,72 dólares con respecto al cierre anterior. El barril de referencia en Estados Unidos ha experimentado gran volatilidad en las últimas horas, ya que pasó de tocar los 130 dólares este domingo por la noche, un nivel no visto desde julio de 2008, hasta entrar en territorio negativo esta mañana durante un rato. Los precios del crudo, el gas natural y la gasolina se han disparado hasta sus niveles más altos en una década tanto en EE.UU. como en Europa por el temor a una reducción en el suministro derivada del conflicto bélico que inició el Gobierno ruso en la vecina Ucrania a finales de febrero. Rusia, uno de los líderes en exportación de crudo y productos petrolíferos del mundo, enfrenta duras sanciones por parte de EE.UU., Europa y sus aliados por la invasión a Ucrania y está experimentando dificultades para vender sus combustibles aunque el castigo no se aplique a su sector energético. Los aliados occidentales estarían barajando ahora dar un paso más en esa dirección y prohibir de manera coordinada las importaciones de petróleo y gas rusos, según dijo el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, en una entrevista en CNN este domingo. El mercado reaccionó esta mañana con ventas cuando el Gobierno alemán dijo que no prescindirá de los combustibles rusos por su alta dependencia energética, y otro factor bajista fue el de negociaciones nucleares para retomar el pacto con Irán, ya que Rusia ha hecho demandas de última hora a Estados Unidos, según los analistas. Por otra parte, los contratos de gas natural para entrega en abril restaron 18 centavos, hasta los 4,83 dólares por cada mil pies cúbicos, y los contratos de gasolina con vencimiento el mismo mes sumaron 3 centavos, hasta 3,57 dólares el galón. EFE nqs/cpy