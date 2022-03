El momento de Vinicius

Madrid, 7 mar Esta temporada 2021-2022 ha sido la de la eclosión de Vinicius con el Real Madrid. Dejó muy atrás las dudas respecto a su capacidad goleadora y nadie le mueve del once titular. 16 goles y 12 asistencias le avalan, pero ahora le toca trasladar este rendimiento a una gran noche europea en el Santiago Bernabéu, de esas que convierten en ídolos a las estrellas que pasan por el Real Madrid. El primer envite contra Kylian Mbappé, en el Parque de los Príncipes, lo perdió. El galo, quien podría ser su compañero la próxima temporada e incluso robarle protagonismo por la banda izquierda, se llevó todos los focos de la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Exhibición con golazo final incluido, demostrando una vez más en la gran competición de clubes del mundo que está llamado a dominar el fútbol. Lugar que busca ocupar también Vinicius. A dicho encuentro llegó en el peor momento de la temporada. Seis partidos sin marcar y con el ‘run run’ de que el cansancio empezaba a pesar en sus piernas rodeando su figura. Cierto o no, la realidad es que acabó el partido sin disparar a puerta, sin poner en aprietos a un Achraf Hakimi, que suele brillar más en ataque que en defensa, y más centrado en ayudar a su equipo en tareas defensivas que en buscar el marco rival. Desde aquel 15 de febrero, el brasileño no ha vuelto a dar la sensación de ese futbolista imparable para los defensas que sí ha dado durante un gran tramo de temporada, pero ya en los números se ve su mejoría. Gol frente al Alavés, asistencia clave para el 0-1 contra el Rayo Vallecano y otro pase de gol en la goleada frente a la Real Sociedad (4-1) el pasado sábado; un partido en el que el Real Madrid remontó y mostró el camino para el próximo miércoles. Un objetivo que pasa por las botas de Vinicius. Con 21 años, pero ya líder de todo un Real Madrid que vive la noche de ‘Champions’ con especial emoción. Partidos históricos con remontadas a los que se le puede sumar este miércoles otra, que sería la primera para el brasileño, quien ya sabe que el recuerdo que deje vestido con la camiseta blanca depende de títulos y épicas más allá de los números. Una Liga de Campeones en la que ya sabe lo que es ser decisivo. Esta misma temporada, en fase de grupos frente al Shakhtar Donetsk regaló dos goles que encarrilaron la clasificación para octavos, pero fue el año pasado cuando tuvo una noche para el recuerdo. Doblete en la ida de cuartos de final frente al Liverpool de un encuentro que acabó 3-1 y en el que Vinicius mostró el nivel que podía alcanzar, y que esta temporada convirtió en habitual para asentarse en la élite. Eso sí, la ausencia de público por la pandemia y la continuación de las obras del Santiago Bernabéu hicieron que dicho partido se disputase en el Alfredo Di Stéfano. Sus goles lo celebraban sus compañeros en la grada y los madridistas en casa, pero este miércoles tendrá la oportunidad de lucirse ante cerca de 60.000 espectadores bajo unos focos y miradas que quieren ver en Vinicius al líder de la remontada y a un futbolista determinante en Europa, como ya lo es en España.