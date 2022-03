El Grupo City quiere comprar el Atlético Mineiro, según la prensa brasileña

Sao Paulo, 7 mar El Grupo City Football, dueño del Manchester City inglés, entre otros clubes, presentó una oferta de 1.000 millones de reales (200 millones de dólares) para hacerse con el control del Atlético Mineiro, informó este lunes la prensa brasileña. La directiva del club de Belo Horizonte, último campeón de la Liga y la Copa de Brasil, rechazó esta primera propuesta con la que el Grupo City pretende expandir sus negocios en Suramérica, de acuerdo con el portal deportivo "ge". El City ofreció esos 200 millones de dólares por el 51 % de las acciones, en caso de que la entidad del estado de Minas Gerais decida transformarse en una sociedad anónima, modelo que ya han adoptado otros históricos clubes brasileños como Cruzeiro y Botafogo. El Cruzeiro está en manos del exdelantero brasileño Ronaldo Nazário, propietario también del Real Valladolid español, mientras que el Botafogo fue vendido al empresario norteamericano John Textor. Según "ge", representantes del Mineiro se reunieron hace dos semanas con el director ejecutivo del Grupo City, el español Ferran Soriano, para tratar el asunto. Sin embargo, la oferta inicial no ha complacido a los dirigentes del potente club brasileño, que estiman que, como mínimo, vale 2.000 millones de reales (unos 400 millones de dólares), sostiene el citado medio. El Atlético Mineiro tiene este lunes una de las plantillas más potentes del fútbol suramericano, con figuras como el lateral Guilherme Arana, los centrocampistas argentinos Nacho Fernández y Matías Zaracho, el extremo venezolano Jefferson Savarino o el incombustible delantero Hulk. Según el portal especializado Transfermarkt, sólo el valor de la plantilla asciende a unos 115 millones de dólares. No obstante, el club minero afronta una abultada deuda que, en junio del año pasado, era de 1.300 millones de reales (unos 260 millones de dólares). El Grupo City Football controla, además del City inglés, otros clubes como el New York City, el Melbourne City, el Montevideo City Torque o el Girona español. EFE cms/ag/ism