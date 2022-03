El crucero más grande del mundo visitará Bahamas esta semana

San Juan, 7 mar La naviera Royal Caribbean Group anunció este lunes que el crucero más nuevo y grande del mundo, el "Wonder of the Seas", realizará el miércoles su visita inaugural al archipiélago atlántico de las Bahamas. La compañía informó a través de un comunicado que la visita de cerca de 9 horas permitirá a las miles de personas que viajan en el crucero explorar el país caribeño. "Funcionarios gubernamentales de alto nivel participarán en un evento de celebración", señaló Royal Caribbean Group. "Si bien nos complace que los medios de comunicación de todo el mundo informen y participen en las redes sociales sobre la maravilla del crucero más grande del mundo, sabemos que, como socio de destino, hay otras historias que podrían destacarse", dijo Russell Benford, vicepresidente para las Américas de Royal Caribbean Group. El directivo subrayó entre las atracciones de Bahamas a la ciudad histórica de Nassau. "Con 'Wonder of the Seas' continuamos con un compromiso que ha dado como resultado que cinco barcos de la clase Oasis visiten Nassau, colocándola entre nuestros puertos más populares. Comenzó con el Oasis hace 50 años y Nassau sigue siendo un puerto de escala principal hasta el día de hoy", agregó. Royal Caribbean Group informó que los visitantes a bordo zarparán primero en cruceros de siete noches desde Florida al Caribe antes de dirigirse a las ciudades europeas de Barcelona y Roma para comenzar las vacaciones de verano en el Mediterráneo, en mayo. Dijo que en noviembre, el crucero regresa para explorar las costas tropicales del Caribe desde su hogar durante todo el año, Puerto Cañaveral en Florida. EFE arm/dmt