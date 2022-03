De Bremen a Bamberg: ciudades alemanas para recorrer aún en invierno

ARCHIVO - Visitantes admirando el cuadro "Cristo llevando la cruz", pintado en 1629 por Pieter Brueghel el Joven, en el Museo Herzog Anton Ulrich de Braunschweig. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/dpa-tmn

Para los viajeros que no esquían, el invierno es un momento difícil. ¿Por qué no descubrir entonces las ciudades de Alemania? Muchas ciudades, pequeñas y grandes, merecen un viaje corto, de unos pocos días, para conocerlas incluso en la estación más fría del año. Münster: Un paseo por los arcos de la ciudad Una visita obligada es la plaza Prinzipalmarkt (Mercado Principal), el centro histórico de la ciudad, donde se encuentran el ayuntamiento y antiguas casas con tejados a dos aguas. La recova con arcos permite realizar un paseo de compras por sus tradicionales tiendas sin importar cómo esté el clima en esta ciudad del oeste alemán, en el estado de Renania del Norte-Westfalia. Si se prefiere la naturaleza, se puede pasear desde la ciudad antigua hasta el cercano lago Aasee. Los interesados en el arte podrán visitar el Museo Pablo Picasso, donde junto a exposiciones temporarias se exhiben numerosas litografías del pintor español. Por la noche se puede cerrar el día brindando en la última fábrica de cerveza de la ciudad, en el sinuoso barrio de Kuhviertel, o sumergirse en la escena de los barrios del puerto. (muenster.de) Bamberg: Tras las huellas de los pesebres y la cerveza ahumada La ciudad de Bamberg, ubicada en el sureño estado federado de Baviera, no solo atrae a los visitantes por su casco antiguo medieval. Un motivo fotográfico popular es también el antiguo barrio de pescadores conocido como "Pequeña Venecia" sobre el río Regnitz, con sus densas casas de entramado de madera, así como el antiguo ayuntamiento, construido sobre pilotes en el río. Los amantes de la literatura pueden ir detrás de las huellas de E.T.A. Hoffmann a través de un recorrido por la ciudad, que cuenta con unas 20 estaciones sobre la vida y la obra de este genio universal. En dos históricas cervecerías se puede disfrutar la típica cerveza ahumada de Bamberg, que por cierto se dice que no le gustaba al escritor. La plaza Maximiliansplatz, en la zona peatonal de Bamberg, merece una visita incluso sin su tradicional mercado navideño. (www.bamberg.info) Bremen: Un tour de coles por la ciudad hanseática En la ciudad ubicada sobre el río Weser, en el noroeste de Alemania, rige de noviembre a marzo la temporada de los tours de coles. Estos paseos con carretillas suelen culminar con una sabrosa comida de coles rizadas. Mientras, los amantes del café pueden aprender en las fábricas el camino del oro marrón a la taza. Un paseo por el pintoresco barrio de Schnoor es tan recomendable como la exposición multimedia Van Gogh - The Immersive Experience. La muestra permite hacer un recorrido de 360 grados por la historia artística del pintor. (www.bremen.eu) Braunschweig: Una visita a los antiguos maestros La ciudad de la Baja Sajonia impresiona a los visitantes con su magnífica arquitectura. El barrio de Magni invita a pasear por pequeñas callejuelas con sus típicas casas de entramado de madera. Aquí se encuentra la Happy Rizzi House, cuya fachada fue diseñada por el artista pop neoyorquino James Rizzi. Las obras de antiguos maestros pueden ser visitados en tanto en la galería de arte del Museo Anton Ulrich Herzog. A partir de la primavera de 2022 se volverá a exhibir la pintura del neerlandés Johannes Vermeer "Muchacha con la copa de vino". A los amigos de la cocina se les recomienda probar los platos con la "Braunschweiger Mumme", además de las preparaciones tradicionales de col morena. El extracto de malta sin alcohol aporta una nota especial a los platos y bebidas. (www.braunschweig.de) Erfurt: Un ambiente hogareño en el puente Krämer La Domplatz (Plaza de la Catedral) de Erfurt es señorial, y el casco antiguo está lleno de casas patricias y edificios con entramado de madera. El puente Krämer, sobre el que se construyeron casas y tiendas, tiene un ambiente hogareño. Numerosas pequeñas tiendas y pubs hacen que el puente de 120 metros de longitud parezca un camino de vuelta a la Edad Media. Se pueden realizar visitas guiadas. A mediados de marzo se celebra a la popular bratwurst (salchicha parrillera) en el Día de la "Rostkultur" (cultura del grill) de Turingia, en el centro este de Alemania. Quienes recorren el camino panorámico hacia la ciudadela de Petersberg se ven recompensados con una maravillosa vista desde la fortaleza barroca de la ciudad.(www.erfurt-tourismus.de) Friburgo: Explorar la ciudad a lo largo del río Dreisam Una visita a la catedral, el punto de referencia de Friburgo, y un paseo por las callecitas Fischerau y Gerberau a lo largo del río Dreisam son imprescindibles. Este río que atraviesa la ciudad del suroeste alemán también alimenta los pequeños cursos de agua que recorren numerosas callejuelas. Los aficionados al carnaval pueden visitar el Fasnetmuseum, el Museo del Carnaval ubicado en la Casa del Gremio del Carnaval, abierto todo el año. Para disfrutar de una bella vista sobre Friburgo, se recomienda a los visitantes tomar el ferrocarril desde el centro de la ciudad hasta la zona de recreo en el monte Schlossberg. Unos diez kilómetros más allá, los aficionados a los deportes de invierno pueden descubrir la zona de esquí de Schauinsland, en la Selva Negra. (www.visit.freiburg.de) Görlitz, escenario de célebres películas La ciudad, ubicada en la frontera con Polonia sobre el río Neisse, celebra actualmente su 950 aniversario. Impresiona a los visitantes con unos 4.000 monumentos arquitectónicos bien conservados. Los testigos mudos del tiempo han servido a menudo de telón de fondo para películas como "Gran Hotel Budapest", de Wes Anderson, e "Inglourious Basterds" (Bastardos sin gloria), de Quentin Tarantino. Los interesados en el cine pueden reservar visitas a los lugares de rodaje y explorar las vitrinas que exponen parte del atrezo original de las películas, en el Paseo de Görliwood. (www.goerlitz.de) Lübeck: Desde la isla del barrio antiguo hasta el Trave La arquitectura de ladrillo de las casas e iglesias sigue caracterizando el perfil de esta ciudad portuaria alemana sobre el mar Báltico, fundada en 1143. El Malerwinkel (Rincón de los Pintores), a orillas del río Trave, es una pequeña área verde que ofrece una maravillosa vista del casco antiguo, que está rodeado de agua. La calle Hüxstraße, con sus tiendas, es recomendable para ir de compras. Quien quiera disfrutar del mar en invierno, puede llegar en barco hasta la desembocadura del río Trave, en el noreste alemán. El barrio Travemünde de Lübeck invita a dar largos paseos por la playa del Mar Báltico. (www.visit-luebeck.com) Núremberg, una ciudad para recorrer con ayuda de una app El mercado navideño Christkindlesmarkt de Núremberg tiene fama internacional. Pero la ciudad tiene mucho más para ofrecer en invierno. En el Museo de la Bratwurst, los visitantes aprenden más sobre la historia de la famosa salchicha alemana. Y quienes quieran echar un vistazo al porvenir, deberán visitar el nuevo Museo del Futuro, con robots, realidad virtual y otras atracciones tecnológicas. Con la aplicación Nürnberger Quartiere, los turistas descubren por su cuenta diversos barrios de la ciudad antigua de Núremberg, en el norte del estado de Baviera. Desde el campanario de la iglesia de Sebaldus, hay una maravillosa vista del Kaiserburg, el castillo imperial, y de toda la ciudad. (www.tourismus.nuernberg.de) Ratisbona: Un lugar para aprender los secretos de los artesanos Ratisbona, una ciudad del sureste alemán rica en tradiciones y con su casco antiguo medieval, también desprende un encanto especial en invierno. En un paseo por los talleres de los artesanos en el casco antiguo, los visitantes aprenden cómo se forja el oro, se fabrican sombreros y jarras y se atan las escobas. Un viaje en barco a través del invernal paisaje del Danubio hasta el lugar conmemorativo Walhalla es sumamente atractivo. A la hora del descanso, se puede saborear delicias de los asadores de salchichas, como la Regensburger Knackersemmel o la Bratwurstkipferl con col. Para una vista inolvidable, se recomienda un paseo invernal por el Dreifaltigkeitsberg (Cerro de la Trinidad). (www.tourismus.regensburg.de) dpa