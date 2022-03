Australia construirá nueva base de submarinos para defensa en el Indopacífico

Sídney (Australia), 7 mar El Gobierno de Australia anunció este lunes la construcción de una nueva base de submarinos en la costa este del país para hacer frente a las amenazas en la región del Indopacífico, tras el polémico pacto que le permite construir submarinos nucleares de tecnología estadounidense. "Las amenazas por parte de actores estatales y no estatales están proliferando en nuestra región. La militarización se está expandiendo y evolucionando con rapidez", declaró el primer ministro, Scott Morrison, durante un acto del Instituto Lowy. El mandatario australiano citó explícitamente la expansión de China, un importante socio comercial de Australia pero con quien mantiene una fuerte tirantez diplomática, al reclamar la práctica totalidad de las islas y atolones del Mar de China Meridional, una ruta clave del comercio marítimo y rica en recursos naturales. "No hay duda de que China es más asertiva y usa su poder en formas que causan preocupación a las naciones de la región y fuera de ella", agregó Morrison al referirse a las reclamaciones territoriales de Pekín y que chocan con las de Vietnam, Filipinas, Malasia, Brunéi, Indonesia y Taiwán. Australia, que en septiembre firmó un acuerdo de Defensa con Estados Unidos y Reino Unido que le da acceso a la construcción de submarinos nucleares de tecnología estadounidense, invertirá unos 10.000 millones de dólares australianos (7.392 millones de dólares estadounidenses o 6.797 millones de euros) en su nueva base. Asimismo, Morrison advirtió que la invasión de Rusia a Ucrania, que no ha sido condenada por China, "es un recordatorio de que, a pesar que Australia se centra en el Indopacífico, los sucesos ocurridos en otras partes del planeta tendrán un impacto en esa región estratégica". La nueva base, en principio, serviría para alojar a los citados nuevos submarinos nucleares cuyo pacto, denominado AUKUS por las siglas de los países que la componen, creó un problema con Francia al romper un contrato sellado en 2016 para la adquisición de submarinos de la empresa gala Naval Group. Australia, país que también integra el pacto cuadrilateral de seguridad llamado QUAD con Estados Unidos, Japón e India para defender el estado de derecho, tiene actualmente una base para sus seis submarinos Collins en la ciudad suroccidental de Perth. Camberra aún no ha anunciado donde se ubicará la nueva base, la primera construcción de gran envergadura desde los cuarteles de Darwin realizada en la década de 1990, aunque Morrison dijo que estudian tres lugares entre las ciudades de Brisbane, Port Kembla y Newcastle, estas dos últimas cerca de Sídney. EFE wat

