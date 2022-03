Turistas rusos pasan dificultades para regresar a Moscú desde Caribe mexicano

Cancún (México), 5 mar Más de 400 turistas rusos salieron esta tarde del aeropuerto Internacional de Cancún, Caribe mexicano, con destino al aeropuerto Sheremetyevo de Moscú, la mayoría de ellos tuvieron que permanecer más tiempo del esperado en el destino debido a la cancelación de vuelos por el conflicto armado entre Rusia y Ucrania que ya cumple poco más de una semana. Aunque México no ha cerrado sus fronteras a los vuelos provenientes de Rusia, muchos de los pasajeros rusos que esperaron varias horas en el aeropuerto de Cancún. Esto para garantizar un boleto de avión en el vuelo que salió poco después de las 17.00 horas locales. Algunos turistas rusos comentaron a Efe que tuvieron dificultades para conseguir billetes de vuelta a su país. Un padre de familia, que prefirió el anonimato por temor a represalias, comentó que su estancia tuvo que prolongarse "varios días porque el vuelo que tenía programado fue suspendido y estaba en una lista de espera". Inicialmente, dijo, su estancia era de 10 días, "pero se alargó tres días más". Otros turistas que se encontraban en la terminal 4 del aeropuerto de Cancún, donde operan las líneas Nordwind y Azur 112, explicaron que llegaron a México hace varias semanas y aunque planeaban recorrer diversas zonas del país decidieron adelantar su retorno, ante un posible cierre de fronteras que les impida regresar a casa. Esto luego de que la Unión Europea (UE) y sus países prohibieron el paso por su espacio aéreo de aviones vinculados con esa nación, cuya principal empresa del ramo es Aeroflot. En la terminal 3 del aeropuerto de Cancún, donde operan líneas extranjeras, ya fueron retirados los letreros del módulo de atención de la línea Aeroflot, la aerolínea anunció la suspensión total de sus vuelos a partir del 8 de marzo. Personal directivo del aeropuerto consultado por Efe explicó que hasta el momento "no han recibido ninguna notificación oficial" sobre la suspensión de operaciones de Aeroflot. Por otra parte, la Secretaría de Turismo de Quintana Roo dio a conocer que mantienen activa la aplicación Guest Assist y por medio de un centro de telefónico, disponible las 24 horas, los 7 días de la semana y con atención bilingüe, para poder atender a los turistas rusos o ucranianos que requieran orientación. De acuerdo con la dependencia no hay reportes de turistas varados en el destino, sólo se tienen registros de retrasos y algunos vuelos reprogramados. El pasado lunes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que su nación no se va a cerrar a ningún país, ante el conflicto armado entre Rusia y Ucrania. El mandatario hizo este comentario después de que durante el fin de semana el secretario de turismo, Miguel Ángel Torruco, enviase un saludo en su cuenta oficial de Twitter a la aerolínea rusa Aeroflot, la cual ha sido sancionada por varios países por la invasión rusa a Ucrania.