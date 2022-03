México registra seismo de magnitud 6 con epicentro en Matías Romero, Oaxaca

Ciudad de México, 5 mar Un seismo de magnitud 6 con epicentro en el sureño estado de Oaxaca, que fue percibido en el propio estado de Oaxaca y en los de Chiapas, Veracruz y Puebla, fue registrado este sábado por el Servicio Sismológico Nacional (SSN) de México. "Preliminar: seismo magnitud 6 localizado a 17 km al oeste de Matías Romero, Oaxaca", informó el organismo. El seismo se produjo a las 21.29 horas (03.29 GMT) a una profundidad de 10 kilómetros. "A partir de este evento, mantenemos comunicación con las unidades estatales y municipales de Protección Civil y los integrantes del Comité Nacional de Emergencias (CNE) para realizar una evaluación preliminar de la zona", apuntó la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) del Gobierno de México en un mensaje en Twitter. La CNPC agregó en un segundo mensaje que de acuerdo al boletín del Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina "tras el sismo no se espera la generacion de variaciones del nivel del mar". En tanto, Protección Civil de Oaxaca señaló que tras el seismo registrado en la ciudad capital Oaxaca se activaron los protocolos en materia de Protección Civil y "al momento no se reportan afectaciones". Apenas el jueves, un seismo de magnitud 5,7 con epicentro en el oriental estado de Veracruz sacudió el este y centro del país, percibiéndose muy levemente en la capital, según informó el SSN. El seismo se produjo a las 08.40 hora local (14.40 GMT) y activó la alerta sísmica de la capital y buena parte del país, lo que llevó a miles de personas a evacuar temporalmente los edificios y por el que no se reportaron daños materiales. Uno de los seismos más recientes en México ocurrió el 7 de septiembre de 2021, de magnitud 7,1 y con un epicentro muy cercano al balneario de Acapulco, en Guerrero, donde causó daños materiales. Mientras que a mediados de 2020, en plena pandemia de coronavirus, un seismo de magnitud 7,4 dejó una decena de muertos y una veintena de heridos en el sureño estado de Oaxaca. En 2017, fallecieron 471 personas en México a causa de tres seismos, los días 7, 19 y 23 de septiembre, en la mayor tragedia natural en México desde el terremoto de 1985, que dejó miles de muertos en la capital del país. El terremoto de magnitud 8,2 con epicentro en Chiapas del 7 de septiembre dejó 98 víctimas mortales; 78 de ellas en Oaxaca, 16 en Chiapas y cuatro en Tabasco. El del 19 de septiembre, de magnitud 7,1 y con epicentro entre Puebla y Morelos (centro), dejó 369 muertos, 228 de ellos en Ciudad de México. Otras cuatro personas perdieron la vida el 23 de septiembre, cuando un seismo de 6,1 en el sur de México disparó la alerta sísmica en la capital. EFE jmrg/amd