Manchester es City, el Real da un golpea a LaLiga, el Milan asalta Nápoles

Madrid, 6 mar El duelo de Manchester, con triunfo inapelable del City sobre un United que sigue renqueante, el golpe de autoridad de un Real Madrid que aumenta su ventaja como líder, la derrota de un París Saint Germain sin Kylian Mbappé y con la mente puesta en la vuelta de la Liga de Campeones, el asalto del Milan a Nápoles con el liderato en juego, y el empate casero sin grandes consecuencias del Bayern Múnich, destacan en un fin de semana europeo donde todos, clubes, jugadores, aficiones, volvieron a entonar un claro y rotundo "NO A LA GUERRA EN UCRANIA". MANCHESTER ES CADA VEZ MÁS DEL CITY. EL LIVERPOOL NO SE DESCUELGA La rica ciudad industrial de Manchester, que desde finales de los 60 fue elevado a lo más alto del fútbol europeo por el United, desde hace unos años es cada vez más posesión del City, que nació poco más de una veintena de años antes que los 'diablos rojos' pero que en el mundo del balón redondo emergió mucho después. Este domingo, se vivió una nueva etapa de su derbi. Y, como se esperaba, cayó del lado de los 'ciudadanos' de Pep Guardiola. Actualmente hay muchísima diferencia entre uno y otro equipo, como indica que el City sea el primer favorito para hacerse con la Premier, de la que es líder, y uno de los máximos aspirantes a conquistar la Liga de Campeones, mientras que el objetivo del United es meterse en campeonato nacional en puestos de acceso a la máxima competición europea y en 'Champions' intentar pasar rondas. Además, se unía hoy que en los 'visitantes' faltó Cristiano Ronaldo, por un problema en la cadera. No es que el portugués esté en uno de sus mejores años, pero siempre hay que tener cuidado con él. Y la diferencia se plasmó sobre el terreno de juego, y en el marcador (4-1, doblete y asistencia del belga Kevin de Bruyne), aunque los 'diablos rojos' dieron la cara hasta que pagaron en exceso su debilidad defensiva. Es la novena victoria en el derbi de Manchester del City desde que en 2016 el español Pep Guardiola se hizo cargo del equipo. Son ya 22 los puntos que separan en la clasificación a uno del otro. Los 'ciudadanos' contienen el asalto del Liverpool, que se impuso el sábado a West Ham (1-0) con tanto del senegalés Sadio Mané y, con un partido menos, sigue a seis puntos del líder. El United es quinto, fuera de zona 'Champions'. La jornada, también con triunfos del Chelsea y del Arsenal, tercer y cuarto clasificado, respectivamente, volvió a ver una exhibición del brasileño Philippe Coutinho, hundido y criticado en e Barcelona y de nuevo estelar desde que llegó este enero al Aston Villa, que contribuyó con un gol, una asistencia y su gran clase a la goleada sobre el Southampton (4-0). EL REAL SE REFUERZA ANÍMICAMENTE DANDO UN GOLPE DE LÍDER. EL BARÇA SUFRE PARA GANAR. Tras el 'pinchazo' el viernes del Sevilla en su visita al Alavés (0-0), el Real Madrid afrontaba el sábado en casa ante la Real Sociedad, un rival en busca de plaza en 'Champions'', un doble reto: no dejar escapar la ocasión de aumentar su ventaja al frente de LaLiga; y reforzarse anímicamente, también su afición, ante el vital duelo del miércoles con el PSG en la vuelta delos octavos de final de la Liga de Campeones. Además, lo hacía con la baja por gripe del uruguayo Fede Valverde, en teoría el sustituto del lesionado Toni Kroos. Y las cosas pronto se pusieron muy complicadas, al encajar el 0-1 en el minuto 8, por pena máxima. Cada vez se parecía la situación más a la que deben afrontar contra el PSG: remontar un gol adverso y luchar contra las ausencias. Y fueron un 'niño' (Eduardo Camavinga, 19 años) y un 'ilustre veterano cada vez más joven' (Luka Modric, 36) quienes dieron la vuelta a la situación, y a golpes de zapatazos. Pudo empatar el Real Madrid antes, pero no fue hasta el minuto 40 cuando lo logró con un zurdazo impresionante desde lejos del francés; y, apenas tres minutos después, puso el 2-1 con otro también, pero en zona central-derecha, del croata. Como dice su himno, 'veterano y novel', tiraron del equipo y le llevaron a un importante triunfo. Una victoria remarcada aún con mayor diferencia en la segunda mitad, donde se dominó totalmente, con un tanto de penalti de Karim Benzema y con otro del recién salido Marco Asensio. El Real de Carlo Ancelotti logró su doble objetivo: pone ocho puntos de ventajas sobre su inmediato seguidor, el Sevilla; y se refuerza anímicamente en busca de gesta europea. Y también sube grados el optimismo de una afición que hizo salir a los jugadores a saludar tras el partido. Eso sí, enfrente les espera un equipo con Mbappé, Leo Messi y Neymar, que no suele perdonar. El Barcelona de Xavi Hernández sufrió de lo lindo para llevarse los tres puntos de Elche (1-2). Llegaba tras sumar goleadas favorables, tras asustar a los rivales con un recobrado potencial ofensivo, pero lo pasó muy mal. Y además hubo polémica. El conjunto ilicitano, en liza por no entra en la zona peligrosa de descenso, no sólo resistió en la primera mitad, sino que se adelantó en el marcado poco antes del descanso. Llegó la igualada a la hora de juego, y se entró en una dinámica donde uno y otro pudieron marcar. Fue en el minuto 84, cuando lo logró el conjunto barcelonista merced a un muy protestado penalti por mano. Y para seguir en órbita polémica, los locales solicitaron sin éxito también la pena máxima a su favor por presunta mano de Álves. El Barçá ya es tercero y sigue, con un partido menos, a 15 del Real Madrid. Betis y Atlético de Madrid, en campo sevillano, afrontaron un partido vital para sus opciones de zona Champions: era el duelo entre el tercero contra el quinto, con un punto de diferencia. Por tanto, el que ganase relanzaba sus opciones y hundía las del rival. Se lo llevó, por 1-3, un cuadro de Diego Pablo Simeone que suma su tercera victoria consecutiva y, sobretodo, evidencia que con la genialidad del portugués Joao Félix (doblete) ha superado el pésimo periodo que vivió y le dejó prácticamente si opción de renovar el título liguero. Ya es cuarto, igualado con el Barcelona, y deja atrás a un equipo bético que no hace mucho le parecía inalcanzable. EL MILAN ASALTA NÁPOLES Y EL LIDERATO. LAUTARO VUELVE POR SUS FUEROS Nápoles y Milan, igualados a puntos, se jugaba el liderato en tierras napolitanas. Decidió un tanto del francés Olivier Giroud (m.49), que dio un triunfo importante (0-1) a un equipo milanista que se destaca al frente de la clasificación. Fue un duelo con la pasión en las gradas que se vivía en la época que Diego Armando Maradona hacía soñar los sureños en oposición al rico norte; pero en calidad fue muy inferior a antaño. El Inter de Milán, con un partido menos, el sábado cumplió con creces goleando al Salernitana (5-0), con triplete del argentino Lautaro Martínez y doblete de Dzeko. Rompe una negativa racha de cuatro jornadas seguidas sin ganar (dos empates, dos derrotas), que le descabalgaron del liderato. Es ahora segundo, a dos puntos de su vecino milanista. En tanto, el Juventus Turín sigue, poco a poco, reforzando una cuarta plaza económicamente vital para poder estar en la próxima Liga de Campeones, sin perder de vista el autodaño que se están haciendo los tres primeros. Le bastó un gol del español Álvaro Morata para llevarse un triunfo casero ante el modesto Spezia (1-0), en un duelo sin brillo juventino. Está a siete puntos del Milan, a cinco del Inter, a cuatro del Nápoles. EL PSG SIN MBAPPÉ SE PIERDE Y CAE EN NIZA. EN ALEMANIA NO GANA NINGUNO DE LOS DEL 'PODIO' El París Saint Germain tiene su mente, su alma, su multimillonario billetero, puesta en la conquista de la Liga de Campeones; y más aún si cuenta con una ventaja tan amplia al frente del campeonato nacional que le permite echase más de una siesta. La tuvo el sábado en su visita al Niza (1-0), donde no estuvo por tarjetas Mbappé, que partido a partido evidencia ser el mejor de su equipo, y donde evidenció tener la mente puesta en la visita el miércoles al Santiago Bernabéu. Pese a estar Messi y Neymar, muta y bajos ambos, no funcionó y de ello se aprovechó un conjunto local que se llevó el triunfo merced a un gol de Andy Delort (m.88). Desde luego no peligra su liderato, pues saca hasta trece puntos al Niza, que ahora es segundo. La Bundesliga vivió una jornada curiosa, pues no ganó ninguno de los tres primeros, que firmaron empates. El partido 'grande' del fin de semana enfrentaba en Múnich al Bayern, primero, contra el Bayer Leverkusen, tercero. Acabó 1-1, pese a que el líder se adelantó pronto en el marcador. Pero fue un partido soso de los muniqueses, quizás con la mente más puesta en el duelo europeo del martes. No se aprovechó de esta igualada el Borussia Dortmund, segundo clasificado, que desaprovechó ir en ventaja y firmó otro 1-1 en su visita a un Augsburgo en lucha por no descender. Con ello, sin novedad en la zona alta de la clasificación, con el Bayern manteniendo nueve y catorce puntos, respectivamente, sobre Borussia (un partido menos) y Bayern. La Bundesliga hace tiempo esta sentenciada. Lorenzo Martínez