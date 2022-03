LeBron James tras meter 56 puntos: "Estoy simplemente feliz por la victoria"

Los Ángeles (EE.UU.), 5 mar Tras meter 56 puntos esta noche y tumbar a los Golden State Warriors (124-116), LeBron James aseguró ante los medios de comunicación que lo único valioso para él es que Los Angeles Lakers han recuperado la senda del triunfo después de cuatro derrotas seguidas. "Ahora mismo no me importan nada los 56 puntos: estoy simplemente feliz porque conseguimos la victoria", aseguró. LeBron resucitó a los Lakers con una monumental actuación: 56 puntos (19 de 31 en tiros, 6 de 11 en triples, 12 de 13 desde la línea de personal), 10 rebotes, 3 asistencias y un tapón. "King James" fue además fundamental para culminar la remontada en el último cuarto con tres triples consecutivos. Los 56 puntos suponen la anotación más alta de LeBron con los Lakers y le meten en el exclusivo club de jugadores que han metido más de 50 puntos con más de 37 años, en donde solo figuran Michael Jordan, Kobe Bryant y Jamal Crawford. Sin embargo, LeBron subrayó en la rueda de prensa que, a lo largo de su carrera, siempre ha intentado priorizar el baloncesto de equipo a las grandes actuaciones individuales. Además destacó además que los Lakers consiguieron derrotar esta noche a unos Warriors que son "un equipo muy explosivo" en ataque. Por su parte, el entrenador de los Lakers, Frank Vogel, también se rindió ante el partidazo de quien, en su opinión, es el mejor jugador de la historia del baloncesto. "Realmente no hay palabras para ello. Una actuación increíble", afirmó. "Qué más puedes decir de él...", admitió Carmelo Anthony. Anthony ensalzó a LeBron por una actuación "fenomenal" y sostuvo que su compañero se echó a la espalda a los Lakers. EFE dvp/amd (foto)