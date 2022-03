La MLS reescribe su historia

Andrea Montolivo Chicago (EE.UU.), 5 mar La MLS estadounidense reescribió su historia este sábado, al registrar 74.479 espectadores en el estadio Bank Of America de Carolina del Norte para ver el Charlotte FC-Los Ángeles Galaxy, acabado con victoria de los angelinos por 1-0 con gol del mexicano Efraín Álvarez, en el partido con más asistencia de la historia de la liga estadounidense. Efraín Álvarez firmó el golazo del sábado con un zurdazo desde los 25 metros para silenciar a la hinchada de Charlotte, en un día en el que su compatriota Diego Rubio se reivindicó con un gran gol de cabeza para impulsar el sólido triunfo por 3-0 del Colorado Rapids contra el Atlanta United del venezolano Joseph Martínez. EFRAÍN ÁLVAREZ SILENCIA CHARLOTTE "El fútbol nunca triunfará en Estados Unidos", fue el mensaje sarcástico del Charlotte publicado en su cuenta de Twitter, acompañado por una maravillosa foto de su estadio completamente lleno, para celebrar un día histórico no solo para el fútbol, sino para el deporte estadounidense. El Charlotte FC, un club debutante en la MLS, dejó atrás el récord del Atlanta United (72.548) y vendió entradas por hasta 1.100 dólares a sus aficionados, que no quisieron perderse su estreno absoluto como local. El equipo de Carolina del Norte, entrenado por el español Miguel Ángel Ramírez, compitió con gran compromiso, pero no pudo evitar su segunda derrota en otros tantos partidos este curso. Por su parte, los Galaxy sellaron su segunda victoria consecutiva, tras el 1-0 a los New York City, decidido por el mexicano Javier "Chicharito" Hernández, y siguen con el pleno. DIEGO RUBIO SE REIVINDICA Otro jugador mexicano, Diego Rubio, impulsó el triunfo por 3-0 de los Colorado Rapids frente al Atlanta United. Lo hizo con un excelente gol de cabeza y con una asistencia para el 2-0,firmado por el estadounidense Jonathan Lewis. Joseph Martínez, que en la primera jornada había dado dos asistencias, una de ellas de tacón, no pudo brillar y no evitó el primer revés del curso de su equipo. No pudo ganar el Orlando City del meta peruano Pedro Gallese, pero sí mantuvo su portería a cero por segundo partido consecutivo, tras empatar 0-0 en su visita a los Chicago Fire en el Soldier Field. Gallese, líder de su equipo e ídolo de su afición, hizo varias paradas de mérito en un partido en el que el VAR anuló a Orlando el gol del posible triunfo a falta de quince minutos para el final. SEATTLE NO PUEDE SIN RUIDÍAZ Sigue sin ganar ni sumar puntos el Seattle Sounders, campeón de la MLS en 2016 y en 2019, que sin el peruano Raúl Ruidíaz cayó 0-1 en su visita al Real Salt Lake. Ruidíaz, que todavía no ha debutado en esta campaña, marcó 17 goles el año pasado y es una pieza fundamental en los equilibrios del equipo de Seattle. Es el segundo revés por 0-1 de los Sounders, tras el que padecieron hace una semana frente al Nashville. Tampoco pudo ganar el vigente campeón del torneo, New York City, que empató 0-0 contra el Vancouver Whitecaps. Entre los demás resultados, destaca el 1-0 del New England Revolution, decidido por el español Carles Gil. Tras dar una asistencia la semana pasada en el empate 2-2 contra los Portland Timbers, Carles Gil, exjugador del Valencia, Elche y Deportivo La Coruña, consiguió y transformó el penalti decisivo, en el último minuto de la primera mitad. Gil, MVP de la temporada 2021, cuando dio 18 asistencias y anotó cuatro goles, permitió además a su entrenador, Bruce Arena, establecer el récord de victorias en la MLS, 241. EFE am/amd