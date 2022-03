La keniana Cherono se impone en Cáceres por delante de Yasemin Can y Amebaw

Serradilla (Cáceres), 6 mar La atleta keniana Eva Cherono, octava del mundo en esta disciplina en 2019, se ha impuesto por un solo segundo a la turca Yasemin Can en la carrera absoluta femenina del Gran Premio de Cáceres de Campo a Través, la última prueba del World Tour de campo a través, que se ha disputado en Serradilla (Cáceres). Sobre un trazado de 9.000 metros, con seis vueltas a un recorrido de 1.500 metros perfilado en las proximidades del Parque Natural de Monfragüe, Cherono ha protagonizado una remontada memorable en los últimos 2.000 metros cuando todo parecía que la victoria sería para Yasemin Can, campeona de Europa de 5.000 y 10.000 metros en 2016, que estaba liderando la prueba desde el inicio. El podio de esta prueba, que por vez primera figura en el calendario de la World Athletics (WA) Cross Country Tour Gold, lo ha completado la ya citada Yasemin Can, con un tiempo de 27:25, y la etíope residente en Ávila Likina Amebaw, con un crono de 28:15. Nada más comenzar la carrera se formó un grupo de tres corredoras con Yasemin Can, campeona de Europa de 5.000 y 10.000 metros en Amsterdam 2016, y las kenianas Eva Cherono y Lucy Mawia, un ritmo que pudo mantener, aunque a bastantes zancadas, la etíope residente es Ávila Likina Amebaw. Can incrementó el ritmo y sólo Cherono pudo seguirla, pero poco a poco y con el paso de los minutos la turca fue dejándola atrás. Tras estas cuatro atletas, las españolas Irene Sánchez-Escribano, Carla Gallardo, actual campeona de España de esta disciplina; Cristina Ruiz, Blanca Fernández, bronce en la última edición del Campeonato de España de cross, y Teresa Urbina, campeona nacional de medio maratón, buscaban recortas distancias. Yasemin Can se distanció a menos de tres vueltas de Eva Cherono, y Likina Amebaw logró superar a Lucy Mawia. Con los metros finales llegó la emoción, pues Cherono hizo un final de carrera extraordinario, recortó distancias y logró superar a la atleta turca en línea de meta. Sólo un segundo las separó, según el marcador ofrecido por la Diputación de Cáceres. La primera española en llegar a la meta fue Cristina Ruiz, en sexta posición, con un tiempo de 28:24, seguida de Irene Sánchez-Escribano (30:07), Carla Gallardo (30:12) y Lucía Rodríguez (30:19), entre las mejor clasificadas. EFE as/jad