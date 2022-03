La doctora Pam Wilson, la entusiasta decana de los Paralímpicos de Pekín

A sus 66 años, la estadounidense Pam Wilson es la competidora de más edad entre los participantes de los Juegos Paralímpicos de Invierno de Pekín-2022. Esta doctora confía en lograr el oro en curling en silla de ruedas para inspirar a sus jóvenes pacientes.

Un día antes de viajar a China para participar en sus primeros Juegos Paralímpicos de Invierno, Pam Wilson se emocionó cuando una paciente de tres años entró en su clínica con una camiseta en la que se podía leer "Go Team USA".

"Una familia vino a la clínica llevando la equipación con los colores del equipo de Estados Unidos", explicó Pam Wilson a la AFP.

En el hospital para niños de Colorado, en Denver, ha recibido muchas muestras de apoyo y se sigue con mucha atención su rendimiento deportivo en Pekín.

"¡Vamos, doctora Pam! Estamos deseando volver a verla en la clínica cuando traiga la medalla de oro", fue uno de los mensajes recibidos.

Pam Wilson estudió Medicina tras sufrir un accidente de coche cuando tenía 21 años. Su médula espinal quedó dañada y esa lesión le ha hecho ser una mejor doctora, estima ella misma.

"Creo que tengo un conocimiento de lo que la gente vive. Eso me da la capacidad para ver lo que ocurre a través de sus ojos", afirmó.

"He estado en su lugar. He vivido lo que ellos viven. Puedo tener empatía. Creo que eso marca la diferencia para las familias y los niños", subraya.

- "Camaradería" -

La doctora Wilson es médica de readaptación, especializada en el tratamiento de niños con discapacidad, adquirida o genética. Sabe que es un modelo a seguir para muchos.

"Si pueden ver que he triunfado, superando una discapacidad, que he realizado estudios de Medicina tras mi discapacidad, que he tenido un hijo y que ahora participó en los Juegos Paralímpicos, eso puede abrir la puerta a todo tipo de personas", asegura.

"Los niños vienen y dicen que quieren ser como la doctora Pam", sonríe.

Antes de su accidente, Pam Wilson practicaba atletismo y natación, rindiendo a un buen rival.

Se puso a practicar curling en silla de ruedas hace más de una década y le gusta especialmente el aspecto colectivo de ese deporte paralímpico.

"Vayas donde vayas, eres bienvenida. La gente es amable contigo. Hay sentido de la camaradería", explica.

La versión en silla ruedas del curling, una prueba mixta, pone el acento en la precisión en los lanzamientos.

La selección estadounidense perdió 9 a 3 contra Eslovaquia en la primera jornada en los Juegos de Pekín-2022. El 'Team USA' tendrá por lo tanto que elevar el nivel antes de medirse a China, la vigente campeona paralímpica y anfitriona, o frente a Suecia y Canadá.

"Estamos preparados (...) Todos los equipos tienen potencial para subir al podio", afirma Pam Wilson, sabiendo que es la 'abuela' de estos Paralímpicos de Invierno pero conservando la ilusión de una debutante.

