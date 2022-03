La desazón del Athletic, la esperanza del Levante

Bilbao/Valencia, 6 mar San Mamés mide este lunes la desazón en la que ha caído el Athletic Club tras perder el miércoles en Mestalla la posibilidad de jugar una nueva final de Copa, con la ilusión de un Levante de nuevo en la pelea por la salvación después de haberse visto casi desahuciado. Fue muy duro para el conjunto vasco el 1-0 de la vuelta de semifinales de Copa del Rey ante el Valencia, un choque que, independientemente del resultado, no dejó contenta a su afición. Si bien, ya olvidada en lo posible la que hubiese sido su tercera final de Copa consecutiva y la quinta final en 15 meses, al Athletic se le abre una oportunidad de engancharse de nuevo a unos puestos europeos que, de ganar al colista, se le volverían a quedar a una distancia relativamente cercana. A los cuatro puntos que le saca la Real Sociedad, sexta. Y también se acercaría a dos puntos de una séptima plaza que puede ser europea y que ocupa un Villarreal, al igual que la Real, derrotado en esta jornada 27 que se cierra en 'La Catedral'. Para recuperar el ánimo y retomar la ilusión por Europa, Marcelino García Toral, en principio y a la espera de la evolución de algunos jugadores con "molestias" físicas que no desveló, cuenta con toda su plantilla. Incluido Oscar de Marcos, baja de última hora en Mestalla por unos problemas estomacales. Así, el técnico asturiano podría poner sobre el césped su once ideal, el que presentó en Valencia. Aunque es posible que introduzca cambios para mejorar las prestaciones ofensivas que dio, alejadas de lo que necesitaba para alcanzar la final. Por ello, quizás vuelvan, además de De Marcos al lateral derecho, Unai Vencedor al doble pivote y Oiahn Sancet a la pareja de ataque. Y hay que ver, asimismo, la idea de Marcelino con Nico Williams, brillante por momentos antes de la lesión que le tuvo un mes de baja y de la que regresó la jornada anterior de liga en el Camp Nou. La última de las dudas para un once al que volverá bajo palos el internacional Unai Simón, que en Copa dejó su sitio al joven Julen Agirrezabala, es si seguirá Yeray Álvarez junto a Íñigo Martínez en el centro de la defensa o Marcelino apostará por Vivian. El titular parece Yeray. Yuri Berchiche, Dani García y el capitán Iker Muniain se presumen también fijos a la espera de si será Alex Berenguer o el pequeño de los Williams el que ocupe la banda derecha, y qué dos delanteros serán titulares entre Sancet, Raúl García e Iñaki Williams. El Levante viaja a Bilbao pletórico, después de haber recortado seis puntos respecto a la zona de permanencia en las tres últimas jornadas, en las que logró dos triunfos y un empate en la mejor racha de toda la temporada. Además, la derrota del Granada en Valencia este sábado favorece las aspiraciones del Levante, que en caso de lograr la victoria en San Mamés se quedaría a cuatro puntos de la décimo séptima plaza de Primera División. Mustafi, Campaña, Postigo y Saracchi se recuperan todavía de sus respectivas lesiones y no podrán jugar el partido en San Mamés. Salvo algún contratiempo de última hora, Vezo y Radoja, de baja en los tres últimos partidos de la Liga, podrían entrar en la convocatoria una vez recuperados de sus respectivas lesiones musculares. Tras haber mostrado un muy buen rendimiento en los últimos partidos, el entrrnador, Alessio Lisci, podría repetir la línea de cinco defensas con Son como lateral izquierdo, pese a que Clerc está plenamente recuperado de unas molestias en la rodilla. Una de las dudas del once inicial será saber quién acompaña a Pepelu en la medular y Malsa y Melero optan al puesto. Quienes parecen fijos después de haber marcado en los últimos partidos son De Frutos, Morales y Roger. - Alineaciones probables: Athletic: Unai Simon; De Marcos, Yeray, Íñigo Martínez, Yuri; Berenguer, Vencedor, Dani García, Muniain; Sancet e Iñaki Williams. Levante: Cárdenas; Miramón, Rober, Duarte, Cáceres; Son, Pepelu, Malsa o Melero, De Frutos; Morales y Roger. Árbitro: Muñíz Ruiz (Comité Gallego). Árbitro: Iglesias Villanueva (Comité Gallego). Estadio: San Mamés. Hora: 21:00. ----------------------------------------------------------------- Puestos: Athletic: 8º (37 puntos); Levante: 20º (18 puntos) La clave: La capacidad del Athletic de sobreponerse a la decepción copera y hacer frente a la ilusión de un ya no tan desahuciado Levante tras sumar siete puntos de nueve posibles. El dato: La victoria colocaría al que la consiga a cuatro puntos de sus respectivos objetivos, Europa el Athletic y la salvación el Levante. De los que ambos continúan aún alejados, a siete, pero menos que en otros momentos en los que parecieron descolgados. Las frases: Marcelino: "La mejor forma de rehabilitarnos de una derrota que nos hizo daño es ganar al Levante". El entorno: La afición rojiblanca está muy decepcionada por la derrota del Athletic en semifinales de Copa, lo que le impedirá desplazarse al que es su partido fetiche de cada temporada. Algo que no pudo hacer en las dos finales de la pandemia. ----------------------------------------------------------------- EFE 1005179 ro/pzm/cta/moli/jag (foto)