La colombiana Osorio accede a la final de Monterrey que jugará ante Fernández

Monterrey (México), 5 mar La colombiana Camila Osorio, 44 del ránking mundial, derrotó este sábado por 6-4, 6-4 a la española Nuria Parrizas y se clasificó a la final del Abierto de Tenis de Monterrey, que disputará con la canadiense Leylah Fernández el domingo. Osorio, quinta preclasificada, sufrió un quiebre en el primer juego, pero reaccionó y, después de tres posibilidades de rompimiento que no cristalizó, lo consiguió en el sexto juego para empatar 3-3. Con una efectividad del 75 % en su primer servicio, Osorio hizo buenos puntos con su 'drive' y en el décimo juego quebró para ganar la manga en 48 minutos. Parrizas, sexta favorita, salió a buscar el segundo set, volvió a quebrar temprano, pero Osorio respondió y empató 1-1. Las dos descifraron el servicio de las rivales, hasta que Osorio tomó ventaja de 3-2 y con un quiebre tomó ventaja de 5-3. Cuando todo parecía a favor de la colombiana, Parrizas consiguió un rompimiento, sin embargo no lo ratificó y quedó eliminada. En la final, Osorio enfrentará a la canadiense Leylah Fernández, finalista del US Open, quien le ganó por 6-1, 6-4 a la brasileña Beatriz Haddad Maia. Fernández, campeona defensora, fue superior con el servicio en el primer set; su efectividad con el primer saque fue del 80 por ciento y fue perfecta al convertir las dos oportunidades de rompimiento. En el segundo parcial, Haddad Maia, jugadora 69 de la WTA, levantó el rendimiento, pero Leylah impuso condiciones con sus cambios de ritmo en la cancha, salvó el break que tuvo en contra y quebró en el monento oportuno para asegurar la victoria en 72 minutos. El Abierto de Tenis de Monterrey, torneo 250 de la WTA, transcurre en cancha dura con una bolsa de premios de 276.750 dólares. EFE gb/jmrg/ics