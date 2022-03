Gobernador de estado Querétaro condena violencia en juego de fútbol en México

Ciudad de México, 5 mar El gobernador del estado mexicano de Querétaro, Maurició Kuri, condenó este sábado los actos de violencia y disturbios en las tribunas y en la cancha que provocaron la suspensión del partido de fútbol entre los equipos Querétaro y Atlas, por la novena jornada del Torneo Clausura 202 de la Liga MX. Una pelea entre grupos de animación (barras) de ambos equipos, que inició en las gradas del estadio Corregidora de la ciudad de Querétaro, centro del país, y que terminó con la invasión de la cancha, provocó que el partido fuera suspendido al minuto 62 cuando el Atlas estaba en ventaja 0-1. "Condeno con toda energía la violencia del día de hoy en el Estadio Corregidora. La empresa propietaria de Gallos e instituciones deberán responder por los hechos", apuntó Kuri en un mensaje en Twitter. Tras la campal y la suspensión, en redes sociales circularon decenas de videos con escenas violentas de golpizas contra aficionados del Atlas, en algunos se pudo apreciar que las personas quedaron inconscientes y sangrantes producto de los golpes. "He dado instrucciones para que se aplique la ley con todas sus consecuencias. En Querétaro no hay impunidad", agregó Kuri. En un segundo mensaje, el mandatario estatal dijo que sostendría una reunión con los responsables de Seguridad Pública y Gobierno de la entidad para conocer el origen de la violencia en el estadio. "Por ello, he pospuesto mi salida a Europa en gira de atracción de inversiones hasta que se inicien las investigaciones y se deslinden responsabilidades, por acción u omisión", apuntó. Hasta ahora, ni las autoridades municipales ni las estatales y tampoco los cuerpos de seguridad se han pronunciado por una cantidad de posibles lesionados o fallecidos esto debido a que la magnitud de la pelea y los disturbios entre aficionados fue en aumento. Por su parte, el presidente de la Liga MX del fútbol mexicano Mikel Arreola, en una entrevista con el canal deportivo TUDN, calificó de "inadmisible y lamentable" la violencia en el estadio la Corregidora de Querétaro y dijo que "se castigará ejemplarmente a los responsables por la ausencia de seguridad en el estadio. La seguridad de nuestros jugadores y afición es prioridad". EFE jmrg/ics (foto)